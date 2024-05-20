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'Birçok ilden gelen var' Bölge halkı keşfetmiş! Merak uyandırıyor 'Hiç kimse ne zaman başladığını bilmez'

20.05.2024 09:57
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Hatay’da Amanos Dağı eteğinde bulunan ‘yanan taş’ yaşanan gaz sızıntısının etkisiyle yıllardır yanmaya devam ediyor. Bölge halkınca keşfedilen yanan taş yıllardır merak uyandırmaya devam ediyor. Kurtbağı Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş "Bu köyde hiç kimse yanan taşın ne zaman yanmaya başladığını bilmez" derken "İzmir, Ankara, Adana gibi illerden insanların geldiğini biliyorum. Turla turcular gelir, birçok ilden gelen var" ifadelerini kullandı.

'Birçok ilden gelen var' Bölge halkı keşfetmiş! Merak uyandırıyor 'Hiç kimse ne zaman başladığını bilmez'

Arsuz ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Kurtbağı Mahallesi sınırlarında yer alan ‘yanan taş’ Amanos Dağı’nın eteğinde yer alıyor. Bölge halkı tarafından keşfedilen yanan taş yıllar geçtikçe vatandaşlarda merak uyandırmaya devam ediyor. Yer altından sızan gazdan dolayı yıllardır yanmaya devam ettiği düşünülen taş sık sık ziyarete uğruyor.

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"BU KÖYDE HİÇ KİMSE YANAN TAŞIN NE ZAMAN YANMAYA BAŞLADIĞINI BİLMEZ"

Kurtbağı Mahallesi’nde yaşayan 56 yaşındaki Mustafa Kale, “Bu köyde hiç kimse yanan taşın ne zaman yanmaya başladığını bilmez. Buranın Roma İmparatorluğu’ndan beri yandığı söylenir. Benim rahmetli nenem 8 yaşında buraya gelmiş, ben ondan duymuştum bu yanan taşın hikayesini." dedi.

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"BİRÇOK İLDEN GELEN VAR"

Kale "Kurtbağı köyünün nüfusu bini aşkın, yıl dönümü buraya geziciler gelir. İzmir, Ankara, Adana gibi illerden insanların geldiğini biliyorum. Turla turcular gelir, birçok ilden gelen var” şeklinde konuştu. (İHA)

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bb1cac09-5449-41c3-a965-17b19c6cd7aeBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Hatay amanos
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