CHP'li Özkoç'tan, "Altay tankı ihalesi feshedilsin" talebi

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in, Altay Tankı için verilen 18 aylık teslimat süreci konusunda "Elimizde motor kalmadığı için Altay'da T0 başlatılamıyor." açıklamasında bulunduğunu anımsatarak, gereği yerine getirilmediği için ihalenin feshedilmesini istedi.

Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Sakarya'da vatandaşların, Kıbrıs savaşında "ABD ambargo koydu, tankımızı biz üretelim" diyerek paralarıyla satın aldığı arazinin üzerine tank paleti fabrikası kurulduğunu söyledi.

Bu tank paleti fabrikasının iş adamı Ethem Sancak ve Katar ordusuna bedelsiz verildiğini savunan Özkoç, Milli Savunma Bakanının bunun nedenini, "Acil olarak tanka ihtiyacımız var. Bunun için bir fabrikanın açılma sürecini bekleyemeyiz. O yüzden tank palet fabrikasını, Katar ortaklı BMC şirketine verdik." dediğini anımsattı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in, 9 Kasım 2018'de, "18 ay sonra bu şirket ilk tankı üretip, bize verecek, ihale yapılmıştır." dediğini, aradan 14 ay geçtikten sonra "Bu ihale sürecini durdurduk çünkü ilgili şirket motor bulamıyor." diye açıklama yaptığını belirten Özkoç, "Bu skandal değil mi? Türkiye'nin itibarını küçük düşürecek bir olay değil mi?" diye sordu.