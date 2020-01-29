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CHP'li Özkoç'tan, "Altay tankı ihalesi feshedilsin" talebi

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2020 18:48 | Son Güncelleme

CHP'li Özkoç'tan, "Altay tankı ihalesi feshedilsin" talebi

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in, Altay Tankı için verilen 18 aylık teslimat süreci konusunda "Elimizde motor kalmadığı için Altay'da T0 başlatılamıyor." açıklamasında bulunduğunu anımsatarak, gereği yerine getirilmediği için ihalenin feshedilmesini istedi.

Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Sakarya'da vatandaşların, Kıbrıs savaşında "ABD ambargo koydu, tankımızı biz üretelim" diyerek paralarıyla satın aldığı arazinin üzerine tank paleti fabrikası kurulduğunu söyledi.

Bu tank paleti fabrikasının iş adamı Ethem Sancak ve Katar ordusuna bedelsiz verildiğini savunan Özkoç, Milli Savunma Bakanının bunun nedenini, "Acil olarak tanka ihtiyacımız var. Bunun için bir fabrikanın açılma sürecini bekleyemeyiz. O yüzden tank palet fabrikasını, Katar ortaklı BMC şirketine verdik." dediğini anımsattı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in, 9 Kasım 2018'de, "18 ay sonra bu şirket ilk tankı üretip, bize verecek, ihale yapılmıştır." dediğini, aradan 14 ay geçtikten sonra "Bu ihale sürecini durdurduk çünkü ilgili şirket motor bulamıyor." diye açıklama yaptığını belirten Özkoç, "Bu skandal değil mi? Türkiye'nin itibarını küçük düşürecek bir olay değil mi?" diye sordu.

Bu açıklamalardan sonra Türkiye'den ses çıkmadığını, ilgili bakanın bir açıklama yapmadığını ifade eden Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hukuki olarak arkadaşlarımızla birlikte takip sürecini yaptık, bugüne kadar geldik. Taraflar var, sendikalar, işçimiz, askerimiz var. Kimse bu konuda yeteri kadar dinlenmediği için Savunma Sanayii Başkanı'nın bu açıklamasından sonra CHP olarak avukatımız aracılığıyla ve şahsım, Savunma Sanayii Başkanlığı ihalenin gereğini yerine getirmediği ve bu süreci durduğu için Savunma Sanayii Başkanlığından bu ihalenin derhal fesih işleminin başlatılması için müracatta bulunuyoruz. Eğer Savunma Sanayii Başkanlığı süresi içinde bu ihaleyi iptal etmezse o zaman kendisi hakkında görevi kötüye kullanmasından dolayı suç duyurusunda bulunacağız.

BMC şirketi tank üretemeyecek. Şu anda BMC, tank paleti fabrikasını kullanıyor. TSK'ya ait bir fabrika, tank ürettsin diye Katar ortaklı BMC şirketine veriliyor. 'Motor bulamadık' diye rezil bahaneyle 'süreci durduk' diyorlar ama BMC şirketinin tank paleti fabrikasındaki menfaat süreci durmuyor, durdurulamıyor. Bu hukuksuzluğa, vurdumduymazlığa karşı CHP sonuna kadar mücadele edecek. Bu ihalenin iptali için gerekli işlemleri başlatıyoruz. Motor bulamıyordunuz, tank palet fabrikasını neden Ethem Sancak'a verdiniz? Sancak'ın özelliği nedir? Türkiye'nin en büyük teşviğini verdiniz. Madem bunu üretemeyecek nitelikte bir adam, halen neden tank palet fabrikası Sancak'a hizmet ediyor? Buradan derhal çıksın."

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Anahtar Kelimeler:
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ihale İsmail Demir Tank Palet

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