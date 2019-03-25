CHP'li Özkoç'tan Tank Palet Fabrikası için soru önergesi

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a Tank Palet Fabrikası'nı sordu.

Özkoç, Bakan Albayrak tarafından cevaplanması talebiyle yazılı soru önergesi verdi.

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü işletimindeki Tank Palet Fabrikası'nın 481 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alındığını anımsatan Özkoç, özelleştirme uygulamasının, işletme hakkının verilmesi yöntemiyle gerçekleştirileceğini ve işletme hakkı süresinin 25 yıl olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı kararında özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2019'a kadar tamamlanacağının bildirildiğini ifade eden Özkoç, Albayrak'a şu soruları yöneltti:

"- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da 19 Mart 2019’da yaptığı konuşmada, hangi dayanakla 'Arifiye'deki ana bakım fabrikasını, 25 yıllığına Katar-Türk iş birliği olan BMC'ye devrettik.' ifadesini kullanmıştır. Tank Palet Fabrikası, BMC'ye devredilmiş midir?