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CHP'li Öztrak: Sandık güvenliği için canla başla çalışıyoruz (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 19:38 | Son Güncelleme

YAYIN YASAĞINI İHLAL EDEN KANALLARA TEPKİ CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bazı kanalların yayın yasağını ihlal etmesine tepki gösterdi.

YAYIN YASAĞINI İHLAL EDEN KANALLARA TEPKİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bazı kanalların yayın yasağını ihlal etmesine tepki gösterdi. Öztrak, her seçimde aynı filmin yaşandığını belirterek, "YSK'daki arkadaşlarımız da bu konuyu takip ediyor. YSK resen toplanma kararı aldı ve kendi koymuş olduğu kurallara aykırı olarak yayın yasağını delen kuruluşlarla ilgili olarak Radyo Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) suç duyurusunda bulunmuş. Bazı yayın organlarının bu yayınlarını kestiklerini de görüyoruz. Seçmenlerimizin hiç endişeye kapılmamaları lazım, konuyu yakından takip edip gerekeli müdahaleyi yapıyoruz. Bu manipülasyon tabii. Daha henüz sandıklar açılmamış vaziyette. Ama korkunun nasıl dağları beklediğini açık seçik ortaya koyuyor, seçim kaybetme korkusu" dedi.

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