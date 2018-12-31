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CHP'li Yücel'den Erdoğan'a 'İZBAN' tepkisi: Bilmeden söylediyse komik

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 14:29 | Son Güncelleme

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentteki İZBAN grevine yönelik "İzmir'de, İZBAN'da grev var.

CHP'li Yücel'den Erdoğan'a 'İZBAN' tepkisi: Bilmeden söylediyse komik

İZMİR, (DHA) - CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentteki İZBAN grevine yönelik "İzmir'de, İZBAN'da grev var. Hadi buyur, neden çözmüyorsunuz? CHP mantığında grev var" sözlerine tepki gösterdi. Yücel, "İZBAN üzerinden CHP'ye bu sözleri söylediyse ayıp, bilmeden söylediyse de komik olur" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İstanbul'da katıldığı AK Parti İl Başkanlığı Toplantısı'ndaki konuşmasında, İzmir İZBAN'daki grevi hatırlatarak, "İzmir'de, İZBAN'da grev var. Hadi buyur, neden çözmüyorsunuz? CHP mantığında grev var" dedi. CHP İzmir İl Başkanı Yücel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine yazılı açıklama yaparak, tepki gösterdi. İZBAN'da grev görüşmelerinde hükümetin de yer aldığını belirten CHP'li Yücel, açıklamasında şunları kaydetti:
"Sayın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı İZBAN grevi üzerinden CHP'yi eleştirmek istemiş ama yaptığı yanlış açıklamayla aslında kendi başında olduğu hükümeti eleştirmiştir. Sayın Erdoğan'ın anlaşılan İzmir ve İZBAN konusunda hala yeterli bilgisi yok. İZBAN hükümetin ve yerel yönetimin yüzde 50 ortaklığı ile kurulmuştur. Üstelik bu dönem grev görüşmelerini Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yürütüyor. Peki TCDD kime bağlı çalışıyor? Hükümete. Hükümette şu an kim var? Kendisinin genel başkanı olduğu AKP. Yani İZBAN'da grev görüşmelerinde hükümet de yer alıyor. Eğer Sayın Erdoğan, bu yanlış bilgilerle İZBAN üzerinden CHP'ye bu sözleri söylediyse ayıp, bilmeden söylediyse de komik olur. Ülkenin neden bu halde olduğu belli. Cumhurbaşkanı'nın kendi iktidarının yürüttüğü grev görüşmelerinden haberi bile yok."

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CHP'li Yücel'den Erdoğan'a 'İZBAN' tepkisi: Bilmeden söylediyse komikCHP'li Yücel'den Erdoğan'a 'İZBAN' tepkisi: Bilmeden söylediyse komik

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