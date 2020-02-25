HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Chrome zirvenin tek hakimi olmak istiyor

Chrome zirvenin tek hakimi olmak istiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.02.2020 09:42 | Son Güncelleme

Google Chrome şu an aktif olarak kullanılan tarayıcıların en popüleri. Daha doğrusu en çok kullanılan ve mevcut kullanıcılar arasında en çok tercih edilen tarayıcı durumunda.

Chrome zirvenin tek hakimi olmak istiyor

Bunun ile birlikte ek olarak çıkan tüm eklentiler Chrome‘a göre düzenleniyor. Uyumluluk güncellemeler tarayıcıya göre düzenleniyor. Diğer tarayıcılar eklenti çıkaran ve geliştiriciler için genel olarak ikinci planda görülüyor.

GOOGLE CHROME EDGE KULLANICILARINI UYARIYOR

Arama motoru Google‘un kendi yazılımı olması tabi bu konudaki en büyük etken. Windows Latest‘e göre Chrome web mağazasını Edge ile ziyaret eden kullanıcılar, şu uyarıyı görmeye başladılar: “Google, eklentileri güvenli olarak kullanabilmeniz için Chrome‘a geçmenizi öneriyor.” Bu durum aslında direkt Microsoft Edge kullanmayın, kullanamazsınız biz daha iyiyiz anlamı çıkmasa da öncelikli olarak Chrome kullanmaya yönlendiriyor diyebiliriz.

MİCROSOFT DA AYNISINI YAPIYOR

Sanki Microsoft Edge güvenli değil, güvenliğiniz için Google Chrome kullanmalısınız mesajını veren uyarı için henüz Microsoft‘dan somut bir hamle gelmese de bu durumu Microsoft’da yapıyor. Yani bu durumun karşılıklı olduğunu söyleyebiliriz. Microsoft’da Microsoft’un tarayıcısı, Windows 10 ile yüklü bir şekilde geliyor ve Chrome’u arattığınızda ve yüklediğinizde sizi Edge’i kullanmaya devam etmeyi öneriyor.

Huawei Mate Xs tanıtıldı! İşte özellikleri!


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlamaİtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlama
Safari virüslere karşı güvenli hale getirildiSafari virüslere karşı güvenli hale getirildi
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Google Google Chrome Microsoft Microsoft Edge web tarayıcı

En Çok Okunan Haberler

'Huysuz Virjin'in son hali görenleri şaşırttı!

'Huysuz Virjin'in son hali görenleri şaşırttı!

Maçta kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti!

Maçta kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Hepsi yasaklandı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Hepsi yasaklandı

Soylu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Eyvallah Rıza Baba'

Soylu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Eyvallah Rıza Baba'

Korkunç cinayet! Genç kadın nişanlısını boğazını keserek öldürdü

Korkunç cinayet! Genç kadın nişanlısını boğazını keserek öldürdü

Saymaz: PKK'yı ziyaret eden Perinçek'ten mi öğreneceğiz

Saymaz: PKK'yı ziyaret eden Perinçek'ten mi öğreneceğiz

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Galaxy Z Flip ilk günde şaşırttı

Galaxy Z Flip ilk günde şaşırttı

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Nokia'dan çeyrek altından ucuza telefon hamlesi!

Nokia'dan çeyrek altından ucuza telefon hamlesi!

Paul Walker'ın göz bebeği yenilendi!

Paul Walker'ın göz bebeği yenilendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
RE3 bomba gibi geliyor!

RE3 bomba gibi geliyor!

Android 11 için Double Tap özelliği test ediliyor

Android 11 için Double Tap özelliği test ediliyor

Razer oyuncu ailesini genişletti

Razer oyuncu ailesini genişletti

Safari virüslere karşı güvenli hale getirildi

Safari virüslere karşı güvenli hale getirildi

Apple, AirPods Pro Lite’ı çok yakında satışa sunacak

Apple, AirPods Pro Lite’ı çok yakında satışa sunacak

5000 mAh’lık bataryayı 1 saatte şarj ediyor

5000 mAh’lık bataryayı 1 saatte şarj ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.