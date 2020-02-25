Chrome zirvenin tek hakimi olmak istiyor

Bunun ile birlikte ek olarak çıkan tüm eklentiler Chrome‘a göre düzenleniyor. Uyumluluk güncellemeler tarayıcıya göre düzenleniyor. Diğer tarayıcılar eklenti çıkaran ve geliştiriciler için genel olarak ikinci planda görülüyor.

GOOGLE CHROME EDGE KULLANICILARINI UYARIYOR

Arama motoru Google‘un kendi yazılımı olması tabi bu konudaki en büyük etken. Windows Latest‘e göre Chrome web mağazasını Edge ile ziyaret eden kullanıcılar, şu uyarıyı görmeye başladılar: “Google, eklentileri güvenli olarak kullanabilmeniz için Chrome‘a geçmenizi öneriyor.” Bu durum aslında direkt Microsoft Edge kullanmayın, kullanamazsınız biz daha iyiyiz anlamı çıkmasa da öncelikli olarak Chrome kullanmaya yönlendiriyor diyebiliriz.

MİCROSOFT DA AYNISINI YAPIYOR

Sanki Microsoft Edge güvenli değil, güvenliğiniz için Google Chrome kullanmalısınız mesajını veren uyarı için henüz Microsoft‘dan somut bir hamle gelmese de bu durumu Microsoft’da yapıyor. Yani bu durumun karşılıklı olduğunu söyleyebiliriz. Microsoft’da Microsoft’un tarayıcısı, Windows 10 ile yüklü bir şekilde geliyor ve Chrome’u arattığınızda ve yüklediğinizde sizi Edge’i kullanmaya devam etmeyi öneriyor.

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