CIA raporu sızdı: İnfazın korkunç detayları!

Bütün dünyayı ayağa kaldıran Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’nin dün yaptığı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden’ın gelecek hafta Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüşmesinin planlandığını söylemesi sonrasında gözler bu eksene döndü.

Biden’ın Selman’ı Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uyaracağı ve sert bir tonda konuşacağı tahmin edilirken, CIA’nin hazırladığı bir raporun detayları ortaya çıktı. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak CIA’nin hazırladığı ve bu hafta yayınlanması planlanan “çok gizli” ibareli raporun detayları ABD medyasına sızdı.

UÇAKLARA BİR YIL ÖNCE EL KONULMUŞ

Riyad yönetimine çok büyük destek veren eski başkan Donald Trump’ın aksine çok daha sert bir tutum izlemesi beklenen Biden’ı öfkelendiren CIA raporunda, Kaşıkçı’nın cinayetinin arkasında 35 yaşındaki Prens Selman olduğuna dair iddialar yer alıyor.

Seçim kampanyasında Suudi Arabistan’ın “hesap vereceğini” sık sık gündeme getiren Biden’ın bu konuya daha çok ağırlık vereceği tahmin ediliyor. ABD’li yetkililer Kaşıkçı cinayetinin arkasında Selman’ın sağ kolu Kahtani olduğunu tahmin ederken, CNN raporun bazı detaylarına ulaştı. Raporda, Kaşıkçı’yı öldüren infaz timini taşıyan iki uçağın ait olduğu şirkete, olaydan bir yıl önce Selman tarafından el koyuldu.

Bahsi geçen iki uçağın Sky Prime Aviation isimli bir şirkete ait olduğu ve bu şirkete 2017 yılında el konulduğu belirtildi.

