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CIA ve DEA için o ülkede darbe iddiası!

19.01.2024 10:00 | Son Güncelleme:
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesinin (DEA) ülkede "karışıklık ve darbe" çıkarmaya çalıştığını iddia etti. Maduro tarafından geçen sene planlanan "dört komplonun" engellendiği ve demokrasinin en güçlü şekilde korunacağı vurgulandı.

CIA ve DEA için o ülkede darbe iddiası!

CIA ve DEA'nın darbe planladığı iddia edilen Venezuela, Güney Amerika'da yer alıyor ve dünyanın en önemli petrol rezervlerini elinde bulunduruyor.

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TERÖR, SUİKAST VE DARBE İDDİALARI

Başkent Karakas'ta düzenlenen "Yeni Dönem Kongresi"nde konuşan Maduro, CIA ve DEA'nın, Venezuela'da şiddet, karışıklık ve darbe planları yapmaya çalıştığını ve bunları Kolombiya'daki DEA üssünde hazırladığını belirtti.

Maduro, geçen yıl Bolivarcı devrime karşı yapılmak istenen "dört komployu" engellediklerini hatırlatarak, "Kolombiya ordusundan istihbarat ajanları, DEA üssünde yani Kolombiya topraklarından Venezuela'ya karşı şiddet, terör, suikast ve darbe planları yapıyor." ifadesini kullandı.

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MADURO'DAN KARARLI DURUŞ: EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE SAVUNACAĞIZ

Bolivarcı devrime yönelik yapılabilecek muhtemel eylemlerin halk nezdinde ciddi tepki göreceğini vurgulayan Maduro, ordu ile halkın demokrasi ve barışı "en güçlü" şekilde savunacağını söyledi.

Maduro, Venezuela'ya karşı planlanan komploların engellenmesi için "maksimum sorumluluk" ilan ettiklerini kaydederek, ülkesinde şiddettin yeniden canlandırılmasına müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

Devlet Başkanı Maduro'ya, Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ve üst düzey askeri komutanlar da eşlik etti.

(AA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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