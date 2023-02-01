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'Ciddi bir yoğunluk' O kentin nüfusunun neredeyse tamamı Acil Servis'e başvurdu

01.02.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin başhekimi Op. Dr. Mehmet Duran'ın açıkladığı rakamlar dikkat çekti. Afyonkarahisar, 2022'de yaklaşık 550 bin hastanın acil servise başvurmasıyla adeta bir rekora imza attı. Konuyla ilgili konuşan Dr. Duran, “Daha çok ‘Acil Servis’e başvurmaması gereken’ ayaktan hasta dediğimiz hastaların başvurduğunu görüyoruz” dedi. Öte yandan "Rakamlara bakılarak kent nüfusunun neredeyse tamamının Acil Servis’e geldiği şeklinde yorumlanabilir" şeklinde konuştu.

'Ciddi bir yoğunluk' O kentin nüfusunun neredeyse tamamı Acil Servis'e başvurdu

Afyonkarahisar'da 2022 yılında acil servise başvuran hasta sayısı dikkat çekti. Rakamlar Hastane Başhekimi Op. Dr. Mehmet Duran tarafından açıklandı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nin 2022 yılı hasta başvuru rakamlarını açıklayan Dr. Duran, 2022'de Acil Servis’in en az hastane poliklinikleri kadar yoğun çalıştığına dikkat çekerek, rakamların çok fazla olduğunu vurguladı. İşte detaylar...

"KENT NÜFUSUNUN NEREDEYSE TAMAMININ ACİL SERVİS'E GELDİĞİ ŞEKLİNDE YORUMLANABİLİR"

Dr. Duran, “2022 yılında Acil Servis’e, polikliniğe göre daha fazla hastanın geldiğiniz görüyoruz. 2022 yılında Acil Servis’e gelen 550 bin hasta var. Rakamlara bakılarak kent nüfusunun neredeyse tamamının Acil Servis’e geldiği şeklinde yorumlanabilir” dedi.

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"CİDDİ BİR YOĞUNLUK"

Acil Servis’e en çok hangi hastaların ve hangi saatler arasında başvurduğunu da kaydeden Dr. Duran şunları söyledi:
“Acil Servis’te özellikle akşamüzeri yoğunluk oluyor. 16.00 ile gece 23.00’a kadar ciddi bir yoğunluk olmakta, biz de buna göre oradaki personel ve gerekli ekipmanları ayarlamaktayız."

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"DAHA ÇOK 'ACİL SERVİS'E BAŞVURMAMASI GEREKEN' HASTALAR GELDİ"

Dr. Duran "Acil Servis’e başvuran hastalara baktığımızda ise daha çok ‘Acil Servis’e başvurmaması gereken’ ayaktan hasta dediğimiz ve büyük çoğunluğu gribal enfeksiyonlu hastaların başvurduğunu görüyoruz.” şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar acil servis

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