Cide'nin 735 yıllık fetihnamesi İran'da bulundu

Belgenin önemli olduğuna işaret eden Yakupoğlu, "Belge bize Cide'de bulunan Gideros Kalesi'nin fethiyle ilgili net bir tarih veriyor. Kastamonu Kalesi'nin bile fethini tespit edemezken buradaki fethin nasıl yapıldığı ayrıntılı olarak anlatılıyor. Bu açıdan çok önemli bir belge." dedi.

Gideros'un ticaret yapılan bir liman olduğunu anlatan Yakupoğlu, "Selçuklular, bu dönemde ticaret hareketliliği olan bir yeri Bizans'ın elinden alıyor. Kastamonu'nun, o dönemde savaş teknolojilerini kullanan bir yer olduğunu görüyoruz. Bu bölgelerin tarihi ile ilgili belge bulmak zor. Bu belge bize bölgenin nasıl vatan haline dönüştürüldüğünü gösteriyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Musalı ise Selçuklular tarafından Kastamonu'nun bugünkü sınırlarının bu fetihle tamamlandığını dile getirerek, "Fetihname bugün Kastamonu'ya bağlı Cide ilçesinin tarihine ışık tutan şimdiye kadar ele geçmiş en önemli belgedir." ifadesini kullandı.

Musalı, Cide ilçesinde bu tarihte Gideros fetih kutlamaları kapsamında bazı etkinlikler yapılması önerisinde bulundu.

