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Cide'nin 735 yıllık fetihnamesi İran'da bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 12:56 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun Cide ilçesinin 1284 yılında gerçekleştirilen fethini anlatan belgenin bir kopyası, Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu ve Prof. Dr. Namık Musalı tarafından başkent Tahran'daki İran Milli Kütüphanesi'nden alınarak kente getirildi

Kastamonu'nun Cide ilçesinin fethini anlatan 735 yıllık fetihname, İran'ın başkenti Tahran'daki İran Milli Kütüphanesi'nde bulundu.

Selçuklular döneminde Çobanoğulları Uç Beyliği'nin beyi olan Yavlak Arslan tarafından 16 gün süren savaşın ardından 3 Ekim 1284'te, Kastamonu'nun Cide ilçesindeki Gideros Kalesi Bizans'tan alındı.

Yavlak Arslan'ın katibi olan Azerbaycan asıllı Hasan Abdülmümin el-Hoyi tarafından Farsça kaleme alınan fetihnamede, Gideros Kalesi'nin fethi anlatılıyor.

Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu ve Prof. Dr. Namık Musalı, İletişim Fakültesi toplantı salonunda düzenledikleri basın toplantısında, fetihname hakkında bilgi verdi.

Yakupoğlu, yaptıkları çalışma sonucu İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Milli Kütüphane'den belgenin kopyasını aldıklarını söyledi.

Belgenin önemli olduğuna işaret eden Yakupoğlu, "Belge bize Cide'de bulunan Gideros Kalesi'nin fethiyle ilgili net bir tarih veriyor. Kastamonu Kalesi'nin bile fethini tespit edemezken buradaki fethin nasıl yapıldığı ayrıntılı olarak anlatılıyor. Bu açıdan çok önemli bir belge." dedi.

Gideros'un ticaret yapılan bir liman olduğunu anlatan Yakupoğlu, "Selçuklular, bu dönemde ticaret hareketliliği olan bir yeri Bizans'ın elinden alıyor. Kastamonu'nun, o dönemde savaş teknolojilerini kullanan bir yer olduğunu görüyoruz. Bu bölgelerin tarihi ile ilgili belge bulmak zor. Bu belge bize bölgenin nasıl vatan haline dönüştürüldüğünü gösteriyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Musalı ise Selçuklular tarafından Kastamonu'nun bugünkü sınırlarının bu fetihle tamamlandığını dile getirerek, "Fetihname bugün Kastamonu'ya bağlı Cide ilçesinin tarihine ışık tutan şimdiye kadar ele geçmiş en önemli belgedir." ifadesini kullandı.

Musalı, Cide ilçesinde bu tarihte Gideros fetih kutlamaları kapsamında bazı etkinlikler yapılması önerisinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Cide Fetihname gideros KASTAMONU Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu Prof. Dr. Namık Musalı

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