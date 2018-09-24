Çift başlı yılan koruma altına alındı

Bakırbaş türü yılanın anatomisini inceleyen uzmanlar, iki başın da zehirli ısırık kapasitesine sahip olduğunu açıkladı.

Virgina Yaban Hayatı Merkezindeki uzmanlar, yılanın baskın olan başının soldaki olduğunu da belirtiyor.

Richmond kentinde bulunan çift başlı yılan, doğada hayatta kalması çok güç olduğu için koruma altına alınmış durumda.

