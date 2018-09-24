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Çift başlı yılan koruma altına alındı

24.09.2018 09:53 | Son Güncelleme

Doğada son derece nadir olarak görülen iki başlı zehirli yılan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Virgina eyaletinde bir evin arka bahçesinde ortaya çıktı.

Bakırbaş türü yılanın anatomisini inceleyen uzmanlar, iki başın da zehirli ısırık kapasitesine sahip olduğunu açıkladı.

Virgina Yaban Hayatı Merkezindeki uzmanlar, yılanın baskın olan başının soldaki olduğunu da belirtiyor.

Richmond kentinde bulunan çift başlı yılan, doğada hayatta kalması çok güç olduğu için koruma altına alınmış durumda.

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