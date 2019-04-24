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Çiftçi ailesinin oğlu Çalışır, kendi yaptığı ilaçlama dronuyla arazilerini ilaçlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 16:49 | Son Güncelleme

Bolu’da, çiftçi bir ailenin çocuğu olan Murat Çalışır, 3 yıl üzerinde çalıştığı projesinin sonunda dronuna taktığı aparatla zirai ilaçlama yapıyor.Bolu’da, 10 yıldır drone ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden ve aynı zamanda mesleki olarak dizi ve sinema sektrörlerinde havadan görüntü çeken çiftçi ailesinin oğlu Murat Çalışır (40), hem ailesine hem de ekonomilerine yardımcı olmak için drone ile zirai ilaçlama projesine başladı.

Bolu’da, çiftçi bir ailenin çocuğu olan Murat Çalışır, 3 yıl üzerinde çalıştığı projesinin sonunda dronuna taktığı aparatla zirai ilaçlama yapıyor.
Bolu’da, 10 yıldır drone ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden ve aynı zamanda mesleki olarak dizi ve sinema sektrörlerinde havadan görüntü çeken çiftçi ailesinin oğlu Murat Çalışır (40), hem ailesine hem de ekonomilerine yardımcı olmak için drone ile zirai ilaçlama projesine başladı. Çalışır, dronun altına yerleştirilecek bir ilaç tankı ile ilaçlama yapılabilmesi üzerine çalıştığı projesini 3 yılın sonunda bitirdi. Murat Çalışır’ın prototip aşamasında olan ilaçlama dronu kaldırabildiği 10 kiloluk ilaç tankıyla 20 dakika boyunca 5 dönümlük araziyi ilaçlayabiliyor.
Geliştirdiği drone ile ilaçlama dışında arazi taraması, tohum atımı ve ağaç dikiminde de kullanılabileceğini belirten Çalışır, “Bolu’da bir çiftçi çocuğuyum. Kendi hobimi nasıl bu teknolojiye yansıtabilirim diye düşündüm. Yaklaşık 3 yıl uğraşarak bu ilaçlama dronunu yaptım. Aynı zamanda bu dronu yaparken bir çok alanlarda kullanılabilecek şekilde tasarladık. Birincisi tarımda zirai ilaçlama, ikincisi tarımda özel kameralar kullanarak verimli ve verimsiz yerlerin taramasını analiz yapabilecek kameralar kullanarak havadan arazi taraması yapabileceğiz. Diğer bir taraftan da ağaç dikimi yada tohum atımı yapılabilir. Ağaç dikilirken meyve ağaçlarının belirli bir hat üzerinde dikilmesi lazım. Bunları işaretlerken ya ip çekilmekte yada özel ölçüm aletleri kullanılmakta. Ama drone üzerindeki cihaz yardımıyla aşağı yansıttığı lazer nokta vasıtasıyla noktasal olarak hiç hata yapmadan ağaç dikimi de yapılabilmekte” dedi.
Drone teknolojisinin en hızlı gelişen teknolojilerden birisi olduğunu ve bu gelişime destek vermek için girişimde bulunduğunu ifade eden Çalışır, kendilerine ait olan otonom yazılımla geliştirdikleri dronun hatasız, sıra ve yer atlamadan ilaçlama veya lazer işaretleme yapabildiğini kaydetti.

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