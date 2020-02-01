Çiftçi: “Doktorlarla güzellik uzmanları birbirine karıştırılmasın”

Bursa Estetik Sektörü Çalışanları Derneği (BESDER) Yönetim Kurulu Başkanı Gülin Çifçi, estetik uygulamalarında farklı uzmanlık alanlarının bulunduğuna işaret ederek, “Doktorlar ile güzellik uzmanları birbirine karıştırılmamalı. Farklı alanlarda hizmet veriyoruz” dedi.

Bursa’nın alanında ilk ve tek derneği olan BESDER, üyelerine yönelik bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Türkiye’nin önde gelen kalıcı makyaj uygulama uzmanlarının katıldığı workshop uygulaması gerçekleştiren BESDER’in faaliyetine çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren BESDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülin Çifçi, 2 yaşına giren derneğin çok sayıda etkinliğe imza attığını söyledi. Kuruluşlarının 3. ayında Suzan Kardeş gibi sektörün en önemli isimlerinden birisini Bursa’da ağırladıklarını hatırlatan Başkan Gülin Çifçi, “Derneğimizi kurarken ilk hedefimiz sektörümüzdeki kalifiye personel sayısını arttırmak ve üyelerimizin bilinçlendirilmesi noktasında faaliyetler düzenlemekti. Kısa zaman içerisinde önemli projelere imza attık. Üyelerimiz ile sektörün önde gelen uzmanlarını workshop uygulamalarında bir araya getirdik. KOSGEB destekleri konusunda bilgilendirme programları düzenledik. Yine farklı alanlarda eğitimler düzenlemeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Sektördeki en büyük sıkıntının mesleki anlamda profesyonelleşememek olduğunun altını çizen BESDER Başkanı Gülin Çifçi, “Güzellik merkezlerinde yapılan bir takım uygulamaları bazı doktorların da yaptığını duyuyoruz. Bunun tam tersi olarak doktorların yapması gereken bazı uygulamaların da güzellik merkezlerinde yapılmaya çalışıldığı haberlerini alıyoruz. Mesleğimizin sınırları iyi bir şekilde belirlenmeli. Bunlar hem sağlık hem de mesleki açıdan uygun göremeyeceğimiz gelişmeler. Dernek olarak böylesi bir karışıklıktan mesleğimizi kurtarmak istiyoruz. Bunun için de uğraş veriyoruz. Hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Her geçen gün büyüyen bir sektördeyiz. El birliği ile mesleğimizin gelişmesi için çaba göstermeliyiz” şeklinde konuştu.

Etkinlikte Emrah Elibol tarafından pigmentoloji ve eyeliner çekme yöntemleri konusunda detaylı bir sunum gerçekleştirildi. Programın konuşmacılarından Nil Doğandemirise mikroblading uygulamaları hakkında davetlileri bilgilendirdi.



