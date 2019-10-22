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Çiftçi, evinde intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 13:36 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Söke ilçesinde, çiftçi İsmail K.

Çiftçi, evinde intihar etti

Bahattin ALBAYRAK/SÖKE (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Söke ilçesinde, çiftçi İsmail K. (44), evinin tavanında bulunan kancaya bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.
Çiftçi İsmail K.'den bir süredir haber alamayan yakınları, merak edip, dün saat 20.30 sıralarında, Söke'nin kırsal Yenidoğan Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evine gitti. Yedek anahtarla içeri giren yakınları, İsmail K.'yi oturma odasında iple tavana asılı buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, İsmail K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ise psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İsmail K.'nin intihar ettiğini saptadı. İsmail K.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, İsmail K.'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

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