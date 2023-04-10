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  4. Çiftçi, sansardan böyle hesap sordu: "Biz şimdi ne yapacağız sansar efendi?"

Çiftçi, sansardan böyle hesap sordu: "Biz şimdi ne yapacağız sansar efendi?"

10.04.2023 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir çiftçinin tavuklarını telef eden sansara hayvanlarının hesabını sorduğu anlar kameraya yansıdı.

Redifler köyünde çiftçilik yapan Erdoğan Çıracı'ya ait tavuk kümesine farklı zamanlarda giren sansar, çok sayıda tavuğu telef etti. Kümese son girişinde sansarı köşeye sıkıştıran Çıracı da o anları cep telefonuyla kaydetti.

Kümeste sadece 5 tavuk kalmasına hayıflanan çiftçinin sansara söylediği sözler, sosyal medyada görüntüleri izleyenleri gülümsetti.

Sansarı köşeye sıkıştıran Çıracı'nın çektiği görüntüde, "Biz şimdi ne yapacağız sansar efendi? Ne olacak tavuklar? Bu 5 tavuk ne olacak? 5 tane tavuğu boğdun. Yedin tavukları değil mi? Biz yumurta ne yiyeceğiz? Nasıl keyfin, iyi mi? 40 tavuktan 5 tane tavuk kaldı. Ne bizim çektiğimiz senden? Bir koli yumurta kaç para?" dediği duyuluyor.

"2 HOROZ, 5 TAVUĞUM KALDI"

Olayla ilgili açıklama yapan Çıracı, sahura kalktığında tavukların sesini duyunca fener ve telefonunu alıp kümese geldiğini anlattı.

Çıracı, kümese girdiğinde sansarla karşı karşıya kaldığını aktararak, "Ben de, telefon yanımdayken kameraya çekeyim, dedim. Konuştuktan sonra arkada bulunan boşluktan kaçtı gitti. İçeride ayrı ek bir kümesim daha var. 40 tavuktan hepsini bitirdi. 2 horoz, 5 tavuğum kaldı. Artık parayla yumurta almaya devam." ifadelerini kullandı. (AA)


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Düzce tavuk sansar

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