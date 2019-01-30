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Çiftçiler göle dönen tarlalarında kayıkla zarar tespiti yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 16:07 | Son Güncelleme

Doğu Akdeniz’i etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Adana’nın merkez Yüreğir ilçesindeki Ceyhan Nehri’ne yakın bulunan Misis, Esenler mahallelerindeki tarlaları su bastı.

Doğu Akdeniz’i etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Adana’nın merkez Yüreğir ilçesindeki Ceyhan Nehri’ne yakın bulunan Misis, Esenler mahallelerindeki tarlaları su bastı. Göle dönen tarlalarında kayıklarla gezen çiftçiler, artık pirinç ekmeyi düşündüklerini söyledi.
Adana’da 1 haftadır etkili olan yağışlar nedeniyle taşan Ceyhan Nehri, tarım arazilerini sular altında bıraktı. Adana’yı etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde nehre yakın bulunan Misis ve Esenler mahallelerindeki tarlaları su bastı. Yağışın ardından çiftçiler tarlalarında kayıklarla gezerek zararlarını tespit etmeye çalıştı.
Esenler Mahalle Muhtarı Mustafa Çelik, Ceyhan Nehri’nin taşması sebebiyle tarım arazilerinin sular altında kaldığını, çiftçilerin büyük zarara uğradığını söyledi. Çelik, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek bekliyoruz. Sular çekildikten sonra asıl zarar görülecek. Çiftçilerimiz çok büyük zarara uğradı. Burada 2 bin dönüm tarım arazisi var. Narenciye, marul, karnabahar gibi birçok ürün yetişiyor. Tarım Sigortası (TARSİM) olan çiftçilerimiz de var, olmayanlar da var. Çiftçilerimiz, devletimizden yardım bekliyor” ifadelerini kullandı.

“Sular altında kalan tarlamıza pirinç ekmeyi düşünüyoruz”
Esenler Mahallesi’nde çiftçilik yapan Ertan Arpacı ise sular altında kalan tarlalarında pirinç yetiştirmeyi düşündüğünü belirterek, suların kolay kolay çekilmeyeceğini düşündükleri tarım arazilerini pirinç yetiştirerek değerlendirmiş olacaklarını söyledi. Arpacı, “Şu an bu şartlarda pirinç güzel yetişir. Yoğun yağmurun yağması, baraj kapaklarının da açılmasından sonra zaten sulak bölge olan mahallemizde tarım arazilerimiz sular altında kaldı. 2 gündür yoğun yağıştan sonra 35 dönüm tarlamızda en az 100 bin dönüm sular altında kaldı. Bizim sigortamız yok. Sigorta yaptırsak, doğal afet meydana gelmese yine zarardayız. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız bize yardımcı olurlarsa mutlu oluruz” diye konuştu.
Arpacı, zararın hem üreticiyi hem de tüketiciyi üzdüğünü belirterek, “Pazardaki fiyatlar 3 lirayken, 5 lira olacak. Çiftçinin zarara uğraması kadar, vatandaş da zarara uğradı” dedi.

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