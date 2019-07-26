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Çiftçiler, sarp arazideki ekinlerini orakla biçiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 09:43 | Son Güncelleme

 - MERSİN’in Silifke ilçesinde çiftçiler araçların giremediği yüksek kesimlerdeki tarlalarını atadan kalma yöntemlerle hasat ediyor.

Çiftçiler, sarp arazideki ekinlerini orakla biçiyor

Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin), (DHA) - MERSİN’in Silifke ilçesinde çiftçiler araçların giremediği yüksek kesimlerdeki tarlalarını atadan kalma yöntemlerle hasat ediyor.
Ağırlıklı olarak arpa ve buğday ekili arazilerde çiftçiler orak, ellik gibi tarım araçlarının yardımı ile ekin biçiyor. Arazilerinin dağlık alanlarda ve küçük alanlarda ekili olduğunu belirten çiftçi Halil Eren, ellerine elliklerini takıp ekin biçerek, deste yaptıklarını ve daha sonra başka bir tarlada harmanladıklarını söyledi. Biçerdöverin giremediği arazilere ekili ekinlerini elleri ile biçtiklerini ifade eden Halil Eren, "Çağ teknoloji çağı. O nedenle ekinler biçerdöverle daha kolay olmasına rağmen dağlık kesimlerde kalan yerleri orakla biçiyoruz. Geçmiş yıllarda yaklaşık 20 gün ekin dermek için mücadele ederdik. Şimdi ise biçerdöver 10 dakikada biçiyor ayıklıyor ve teslim ediyor. Bu nedenle geçmişimizi de yaşatmış oluyoruz bir nevi. Zaten eskisi kadar çok ekilmiyor ancak yiyeceğimiz kadar. Biz de komşularımızla yardımlaşarak biçiyoruz ekinimizi" dedi.

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Çiftçiler, sarp arazideki ekinlerini orakla biçiyorÇiftçiler, sarp arazideki ekinlerini orakla biçiyorÇiftçiler, sarp arazideki ekinlerini orakla biçiyorÇiftçiler, sarp arazideki ekinlerini orakla biçiyor

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