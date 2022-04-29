Çiftçilere destek ödemesi yattı mı? Destek ödemeleri ne zaman, saat kaçta yatacak? Bakan Kirişci açıkladı! 29 Nisan 2022 Cuma

Çiftçilere destek ödemesi ile ilgili merakla beklenen açıklamayı Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Peki Çiftçilere destek ödemesi yattı mı? Destek ödemeleri ne zaman, saat kaçta yatacak? Bakan Kirişci'nin açıklaması ve konuya ilişkin detaylar haberimizde.

ÇİFTÇİLERE DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI? 29 NİSAN 2022 CUMA

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeye yer verdi:

"156 milyon 585 bin liralık destek ödemelerini bugün 18.00’den sonra üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz."

