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Çiftçilerin tam kapanmaya saatler kala izin belgesi kuyruğu

29.04.2021 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Kuşadası'nda, 17 günlük tam kapanma öncesi çiftçiler, izin belgesi almak için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde yoğunluk oluşturdu. Giriş kuyruğundaki bazı kişilerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

Çiftçilerin tam kapanmaya saatler kala izin belgesi kuyruğu

Türkiye genelinde, koronavirüse yönelik önlemler kapsamında, 29 Nisan- 17 Mayıs'ta uygulanacak tam kapanmada çiftçilerin muaf olacağının açıklanması üzerine Kuşadası'ndaki çiftçiler, bugün de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne akın etti. 'Çiftçi Kayıt Sistemi' belgesi alarak, kısıtlama süresince tarımsal faaliyetlerini sürdürmek isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren Kemal Arıkan Caddesi'ndeki müdürlük binası önünde yoğunluk oluşturdu. Başvurularını yapan çiftçilere, izin belgeleri bina dışında verildi. Giriş kuyruğundaki bazı kişilerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlendi.

(DHA)

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koronavirüs (Covid-19) kuşadası Aydın tam kapanma

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