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Çifte cinayete "haksız tahrik" indirimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 11:19 | Son Güncelleme

Antalya'da iki kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle 16 yıl sonra yakalandıktan sonra yargılanmasına başlanılan sanığa 36 yıl hapis cezası verildi

Antalya'da ormanlık alanda iki kişiyi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ramazan Oruç, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını yenileyen cumhuriyet savcısı, Oruç'un kız arkadaşıyla araç içinde bulunduğu sırada iki kişinin yanlarına gelerek kendilerini polis olarak tanıtıp bıçak zoruyla araçtan indirmeye çalıştığını, Oruç'un da İbrahim Yörük ve Mesut Yürügel'e tabancayla ateş ederek ölümlerine neden olduğunu belirtti.

Savcı, sanığın, Yörük ve Yürügel'i kasten öldürdüğü gerekçesiyle iki kez müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan Oruç, pişman olduğunu belirterek, "Ben onları tanımam, onlar da beni tanımaz. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığa iki kişiyi kasten öldürme suçundan iki kez müebbet hapis cezası verdi. Heyet, cinayetlerin haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle cezayı 36 yıla indirdi.

Kepez ilçesinde Mazı Dağı'ndaki ormanlık alanda İbrahim Yörük ve Mesut Yürügel, 20 Aralık 2003'te tabancayla öldürülmüş olarak bulunmuş, olaydan 16 yıl sonra sanık Ramazan Oruç yakalanmıştı.

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