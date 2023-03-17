Çiftliğin ambar kısmında bulunuyorlardı... Depremde evin yıkılmasını böyle önlediler!

Kahramanmaraş’ta meydana gelen, Hatay’da büyük yıkıma yol açan ve asrın felâketi diye adlandırılan depremin, yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Karadurmuşlu Köyü'nde bir çiftlik evinin depremin şiddetiyle hasara uğradığı anlar kameraya yansıdı.
Görüntüde çiftliğin alt ambar kısmında bulunan traktörlerin evin yıkılmasını önlediği görüldü.
Kahramanmaraş merkezli depremin, Hatay'da çiftlik kamerasına yansıyan görüntüleri afetin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne sererken, felaketin şiddetini de gösterdi. (İHA)