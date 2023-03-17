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  4. Çiftliğin ambar kısmında bulunuyorlardı... Depremde evin yıkılmasını böyle önlediler!

Çiftliğin ambar kısmında bulunuyorlardı... Depremde evin yıkılmasını böyle önlediler!

17.03.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Hatay’da büyük yıkıma yol açan depremin yeni görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni bir görüntüde, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Karadurmuşlu Köyü'nde bir çiftlik evinin depremin şiddetiyle hasara uğradığı anlar yer aldı. Görüntüde çiftliğin alt ambar kısmında bulunan traktörlerin evin yıkılmasını önlediği görüldü.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen, Hatay’da büyük yıkıma yol açan ve asrın felâketi diye adlandırılan depremin, yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Karadurmuşlu Köyü'nde bir çiftlik evinin depremin şiddetiyle hasara uğradığı anlar kameraya yansıdı.

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DEPREMDE TRAKTÖRLERİN, EVİN YIKILMASINI ÖNLEDİĞİ ANLAR

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Görüntüde çiftliğin alt ambar kısmında bulunan traktörlerin evin yıkılmasını önlediği görüldü.

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Ağır hasarlı evine girdiğinde gözlerine inanamadı! Ağır hasarlı evine girdiğinde gözlerine inanamadı!

Kahramanmaraş merkezli depremin, Hatay'da çiftlik kamerasına yansıyan görüntüleri afetin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne sererken, felaketin şiddetini de gösterdi. (İHA)

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