Çiftlik evinde çalışan kadın, kendisini darbetmeye kalkışan akrabasını öldürdü

Olay, saat 20.00 sıralarında Ataköy Mahallesi Ataköy Küme Evleri’ndeki bir çiftlik evinde meydana geldi. M.A., uzaktan akrabası olan N.A. adlı kadının çoban olarak çalıştığı çiftliğe geldi. Alkollü olduğu öne sürülen M.A., iddiaya göre N.A.'dan kendisine hayvan vermesini istedi. M.A., isteğini yerine getirmeyen N.A.’yı darbetmeye kalkıştı. Bu sırada çobanlık yaparken taşıdığı tüfeği alan N.A., M.A.’ya 4 el ateş açtı. M.A. sırtına isabet eden saçmalarlar kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DOKTORLARIN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla AFSÜ Hastanesi’ne götürülen M.A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan N.A. polis tarafından aynı mahallenin Çoban Kuyu mevkisinde olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalanıp, gözaltına alındı. Olayın görgü tanığı olan çiftlik sahibi A.T. de gözaltına alındı.

N.A. ilk ifadesinde eşi ile M.A. arasında daha önce kız alıp verme meselesi yüzünden anlaşmazlık olduğunu söyledi. Çiftliğe gelen M.A.'nın kendisinden hayvan istediğini, buna karşı çıkması üzerine darbetmeye kalkışınca heybesinde bulunan tüfekle atteş açtığını itiraf ettiği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

