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  4. Çiftlikte yangın faciası! 33 büyükbaş hayvan can verdi

Çiftlikte yangın faciası! 33 büyükbaş hayvan can verdi

27.07.2023 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Knya'nın Kulu ilçesinde çiflikte yangın çıktı. Saman balyalarının alev alması sonucu rüzgarında etkisiyle büyüyen yangında, ahırdaki 170 büyükbaş hayvandan 33'ü öldü. Alevler ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.

Çiftlikte yangın faciası! 33 büyükbaş hayvan can verdi

Yangın, öğleden sonra Uzunkuyu Mahallesi'nde, Ercan E.'ye ait çiftlikte meydana geldi. Çiftlikteki saman balyaları henüz bilinmeyen nedenle alev alırken, yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek bitişikteki ahıra da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Çevredekiler ahırdaki zincirle bağlı olan 170 büyükbaştan 137'sini kurtarırken, alevlerin arasında kalan 33 büyükbaş ise öldü. Alevler ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.

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Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

(DHA)

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yangın Konya Çiftlik

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