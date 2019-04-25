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Çiftlikten kaçan hayvanlar, bekçiler tarafından bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 09:25 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde çiftlikten kaçan 17 büyükbaş hayvan, bekçiler tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Keçiören ilçesinde çiftlikten kaçan 17 büyükbaş hayvan, bekçiler tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. ​Keçiören ilçesi Bağlum semti Karakaya Mahallesi'nde saat 05:00 sıralarında devriye görevi yapan bekçiler, sokakta gezen başıboş büyükbaş hayvanları fark etti. Bekçiler, hayvanları yakalayarak herhangi bir zarar görmemesi için tedbir aldı. Bekçiler, 17 büyükbaş hayvanı bir okulun bahçesine alarak, sahiplerini bulmak için çalışma başlattı. Hayvanlar, bir süre sonra bölgeye gelen sahibine teslim edildi.

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