Çığır açan yeni gelişme! Deriden insan yumurta hücresi üretildi: "Kadınların çocuk sahibi olmasına imkan sağlayacak"

ABD’li bilim insanları, deri hücresinden insan yumurta hücresi üreterek tıp dünyasında çığır açtı. Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bu yenilikçi çalışma, kısırlık tedavisi ve genetik araştırmalarda yeni bir dönemin kapısını arayabilir. Araştırmanın detayları haberimizde…

Sedef Karatay

ABD'deki Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi'nden bilim insanları, deri hücresinden canlı insan yumurta hücresi üretmeyi başararak tıp dünyasında devrim niteliğinde bir adım attı.

Nature Communications'ta yayımlanan araştırmada, deri hücresinin çekirdeği izole edilerek çekirdeği alınmış bir donör yumurtasına yerleştirildi ve bu yöntemle insan yumurta hücresi oluşturuldu.

KISIRLIK TEDAVİSİNDE UMUT IŞIĞI

Araştırmayı yürüten Dr. Paula Amato, bu başarının özellikle yaşlı kadınlar ve kanser tedavisi nedeniyle yumurta hücresi olmayan kadınlar için umut vadettiğini belirtti. Amato, "Bu adım yaşlı kadınların ya da daha önce kanser tedavisi gördüğü için yumurtası olmayan kadınların çocuk sahibi olmasına imkan sağlayacak" dedi.

46 KROMOZOMDAN 23’E: TEKNİK DETAYLAR

Araştırmada, deri hücresinden elde edilen yumurta hücresinin başlangıçta 46 kromozoma sahip olduğu, ancak bilim insanlarının hafif bir elektrik akımı ve kimyasal işlemlerle bu sayıyı 23’e indirdiği belirtildi. Bu, sağlıklı bir embriyo oluşumu için kritik bir adım.

GELECEK İÇİN DAHA FAZLA ARAŞTIRMA GEREKLİ

Araştırmayı yapan bilim insanları, "Bu araştırma, bu konseptin işe yarayabileceğini gösterirken, bu yöntemin verimliliği ve güvenliği için başka araştırmalar da yapılması gerekiyor" dedi.

Bu yenilik, sağlık ve bilim camiasında büyük heyecan yaratırken, etik ve teknik tartışmaları da beraberinde getirdi.

