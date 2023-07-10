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  4. Çığlık seslerinin ardından tekne hızla denize açıldı... Kahreden haber hastaneden geldi

Çığlık seslerinin ardından tekne hızla denize açıldı... Kahreden haber hastaneden geldi

10.07.2023 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın önemli turizm beldelerinden Didim’de serinlemek için denize giren 72 yaşındaki Süreyya Beyzadeoğlu, boğularak yaşamını yitirdi.

Çığlık seslerinin ardından tekne hızla denize açıldı... Kahreden haber hastaneden geldi

Korkunç olay, Didim ilçesi Mavişehir Mahallesi Halk Marinası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre serinlemek için denize giren 72 yaşındaki Süreyya Beyzadeoğlu’nun hareket etmediğini gören eşi hemen yanına koştu.

ÇIĞLIK SESLERİ ÜZERİNE TEKNE DENİZE AÇILDI

Yaşlı kadının yanına giden eşi hayat arkadaşının boğulduğunu fark edince çığlıklar atmaya başladı. Çığlık sesleri üzerine marinadaki bir tekne sahibi teknesiyle denize açılarak, Beyzadeoğlu ve eşini kenara çıkardı. Vatandaşlar tarafından kalp masajı yapılırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE, TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAYARAK HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Süreyya Beyzadeoğlu’nu ambulansla Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaşlı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
didim Aydın boğulma

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