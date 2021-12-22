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Çığlıklara vatandaşlar koştu! Pitbull cinsi iki köpeğin saldırdığı 4 yaşındaki çocuk ağır yaralı

22.12.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te 4 yaşındaki kız çocuğu, bir sitenin bahçesindeki basketbol sahasında oyun oynarken pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı. Çığlıklara vatandaşların koştuğu saldırı sonucu ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı. İki köpek ise güçlükle yakalanarak barınağa götürüldü.

Çığlıklara vatandaşlar koştu! Pitbull cinsi iki köpeğin saldırdığı 4 yaşındaki çocuk ağır yaralı

Olay, öğleden sonra Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir sitenin bahçesindeki basketbol sahasında oyun oynayan 4 yaşındaki A.A., iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

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YÜZÜNDEN VE GÖĞSÜNDEN ISIRDILAR

Saldırı esnasında köpekler, talihsiz çocuğu yüzünden ve göğüs kısmından ısırdı. Olay sonrası çığlıkları ve sesleri duyan vatandaşların yardımı sonucu güçlükle kurtarılan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AĞIR YARALANAN ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Köpek saldırısı sonucu ağır yaralanan çocuk tedaviye alındı. Küçük kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KÖPEKLER GÜÇLÜKLE YAKALANARAK BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Küçük kız çocuğuna saldırarak ağır yaralayan pitbull cinsi iki köpek ise ihbar üzerine olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ekipleri tarafından güçlükle yakalandı. Yakalanan saldırgan iki köpek, boyunlarına geçirilen uzun tasmalarla zor zapt edilerek araca konuldu. İki köpek, barınağa götürüldü.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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