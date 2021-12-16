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  4. 4 köpek 9 yaşındaki çocuğa saldırdı! Yoldan geçen kadın canı pahasını kurtardı

4 köpek 9 yaşındaki çocuğa saldırdı! Yoldan geçen kadın canı pahasını kurtardı

16.12.2021 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde okuldan dönen 9 yaşındaki çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. 4 köpeğin arasında kalan çocuğu, o sıra yoldan geçen bir kadın canı pahasına kurtardı.

4 köpek 9 yaşındaki çocuğa saldırdı! Yoldan geçen kadın canı pahasını kurtardı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuzlar Mahallesi semt pazarı civarında meydana gelen olayda 9 yaşındaki U.A., okuldan eve döndüğü sırada başıboş 4 köpeğin saldırısına uğradı.

ÇOCUĞUN HAYATINI KURTARDI

Yere düşerek köpeklerin arasında kalan U.A. o sıra yoldan geçen bir kadın tarafından kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan U.A., hastanede tedavi altına alındı. Olay anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilirken, görüntülerde köpeklerin çocuğa saldırması ve yoldan geçen kadının köpekleri uzaklaştırarak U.A.’nın yardımına koşması görülüyor. (İHA)

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Kayseri
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