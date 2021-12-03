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  4. Çığlıklarına koştular! Zonguldak'ta mide bulandıran tacize meydan dayağı

Çığlıklarına koştular! Zonguldak'ta mide bulandıran tacize meydan dayağı

03.12.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta, üniversite öğrencisine kampüs çıkışı cinsel tacizde bulunmaya çalışan H.G. (30), çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü. Hastaneye kaldırılan H.G., tedavisinin ardından tutuklandı. H.G.'nin ağustos ayında da aynı bölgedeki kız yurdunun karşısında uygunsuz hareketler yaptığı iddiasıyla çevredekiler tarafından darbedildiği ortaya çıktı.

Çığlıklarına koştular! Zonguldak'ta mide bulandıran tacize meydan dayağı

Olay, 1 Aralık akşamı Bülent Ecevit Üniversitesi önünde meydana geldi. H.G., eve gitmek için kampüsten çıkan kızı kendisine çekerek, karanlık alana sürüklemeye çalıştı. Öğrencinin çığlık atması üzerine koşarak gelen çevredekiler, H.G.'yi darbetmeye başladı. Tekme tokat dövülen H.G.'yi olay yerine gelen polis ekipleri aldı.

TUTUKLANDI

Vücudunda ve başında darp izleri bulunan H.G., Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. H.G., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Yüzde 25 engelli raporunun bulunduğu öğrenilen H.G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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DAHA ÖNCE DE DARP EDİLMİŞTİ

H.G., ağustos ayında da aynı bölgedeki kız yurdunun karşısında uygunsuz hareketler yaptığı iddiasıyla çevredekiler tarafından darbedilmiş, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak taciz
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