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Cihangir İslam, Saadet Partisi’nden istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2020 23:15 | Son Güncelleme

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam Saadet Partisi'nden istifa ettiğini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na (TBMM) bildirdi.

Cihangir İslam, Saadet Partisi’nden istifa etti
  1. Dönem İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, Saadet Partisi’nden istifa etti. İslam, istifasını Meclis Başkanlığı’na da bildirdiğini ifade etti.

MİLLETVEKİLİ SAYISI 1'E DÜŞTÜ

İslam'ın istifasıyla Saadet Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekili sayısı 1'e düştü.

Saadet Partisi, TBMM'de Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman tarafından temsil edilecek.

CİHANGİR İSLAM KİMDİR?

1959 yılında Sakarya’da dünyaya gelen İslam, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ve Profesörü.

İlkokulu Adapazarı Atatürk İlkokulunda, ortaokul ve liseyi TED Ankara Kolejinde bitirdi.

İslam, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anadolu Üniversitesi AÖF Felsefe Bölümü ve SUSEM İslami İlimler Programı mezunu.

ABD Minnesota Üniversitesi, Kanada – Montreal McGill Üniversitesi ve ABD Minnesota Twin Cities Spine Center’da Omurga Cerrahisi ve Klinik Araştırma eğitimi aldı ve fellowship programlarını tamamladı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesinde Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliği, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şefliği yaptı.

Mazlumder, Saadet Partisi, HAS PARTİ, Adalet Zemini ve Hak ve Adalet Platformu kurucularındandır. Artı TV 45 + 45 Programı eş moderatörlüğü, Duvar gazetesi köşe yazarlığı yaptı.

İslam'ın 100’ün üzerinde bilimsel çalışması yanında sosyal alanda yayımlanmış çok sayıda makalesi de var.

Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca ve Arapça bilen İslam, 3 çocuk babası.


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Saadet Partisi Cihangir İslam istifa

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