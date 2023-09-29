Çıkış anı saniye saniye kamerada! Irak'taki düğün yangınında çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti... Korkunç görüntüler: Alevler üstlerine düştü

Irak'ın Musul kenti, Hamdaniye ilçesindeki bir düğün salonunda, akşam saatlerinde gerçekleşen düğünde yangın çıkmış ve yaklaşık bir davetlinin bulunduğu salonda, gelin ve damat ilk danslarını yaparken havai fişeklerin patlatılmasıyla salondaki dev avize alev almıştı. Salonda alevler hızla büyürken gelinle damatla beraber salondaki davetliler kaçmak için girişe koşmuştu.

Bu esnada izdiham yaşanırken hem alevlerden hem de çıkan zehirli gazlardan etkilenen 100'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 150-200 kişi de yaralanmıştı. Bazı kaynaklar yaralı sayısının daha yüksek olduğunu da kaydetti. Düğündeki yangında ölenler arasında gelinle damadın da bulunduğu iddia edildi. Yaralıların yanık ve zehirlenme tedavisi gördüğü kaydedilirken ilk belirlemeye göre, yangın havai fişeklerin patlatılmasıyla çıktı.

YANGININ İLK ÇIKIŞ ANI KAMERADA

Korkunç düğün yanıyla ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Yangının ilk çıkış anının saniye saniye yer aldığı görüntülerde, gelinle damadın ilk danslarını yaptığı sırada, tavandaki süslemelerin kısa sürede alev aldığı ve davetlilerin üzerine tavanda yanan panel parçalarının alevlerinin düştüğü görüldü.

Görüntülerde, davetlilerin panik içerisinde sağa sola koşturduğu ve kaçıştığı anlar da yer aldı.

Korkunç anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.

AŞIRI YANICI MALZEMELER KULLANILMIŞ

Iraklı sivil savunma yetkilileri, düğün salonundaki yanıcı Ecoband panellerin yangının çıkışında etkili olduğunu aktardı.

Yetkililer, “Binada ucuz ve aşırı yanıcı malzemelerin kullanımı sonucu salonun bazı bölümleri, yangının başlamasından hemen sonra yıkıldı” dedi.

Yanıcı panellerin içerdiği plastiğin yaydığı zehirli gazlar nedeniyle zehirlenmeler oldu.

DÜĞÜN SALONU SAHİBİ YAKALANDI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Musul'un Hamdaniye ilçesindeki yangında 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği düğün salonu sahibinin Erbil’de yakalandığını duyurdu.

Irak İçişleri Bakanı Abdulemir eş-Şammari, Musul’da olay yerinde yaptığı açıklamada, söz konusu salonda güvenlik prosedürlerine uyulmadığını ve düğün sırasında kullanılan havai fişeklerin salondaki yangına neden olduğunu söyledi.

Yangın sonucu ateş alan salonun tavanının düğüne katılanların üzerine çöktüğünü aktaran Şammari, güvenlik şartlarına uyulmaması noktasında suçlu olanlar hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Uzmanlar, düğün salonunun dış cephesinin de Irak’ta yasaklanmış olan ama denetlenmeyen “yüksek derecede yanıcı kaplamayla” süslendiğini söyledi.

1 HAFTALIK YAS

Musul Valisi Necim el-Ciburi, hayatını kaybedenler için 1 haftalık yas ilan edildiğini duyurdu.

Dün için kentte bulunan tüm devlet kurumlarında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması talimatı veren Musul Valisi, Mevlid Kandili münasebetiyle yapılacak etkinliklerin iptal edilmesini kararlaştırdı.

Irak Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, yangının gerekli tedbirlerin alınmaması sonucu yaşanan ihmal nedeniyle hızla yayıldığı kaydedildi.

Havai fişeklerin yol açtığı yangında, salonda yaklaşık bin kişi bulunduğu bildirildi.





