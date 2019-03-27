Çikolata kisti adı tatlı gibi gözüküyor ama düşündüğünüz gibi değil!

Çikolata kistleri âdet zamanları çok şiddetli ağrı yapabiliyor. Her âdet sancısı çikolata kisti ile alakalı olmayabilir fakat sancının şiddeti çok büyükse ve sürekli ağrı kesici almak zorunda kalıyorsanız, sosyal yaşantınızı büyük ölçüde etkiliyorsa bunu önemsemek gerekiyor. Bu hastalıktaki en büyük şikâyet âdet döneminde görülen ağrılardır.

Özellikle genç kızlarda şiddetli ağrı görüldüğünde aile büyükleri tarafından evlendiğinde geçer deniliyor. Fakat sancılar gerçekten genç kız için dayanılmaz bir hale geliyor ve sosyal yaşantısının etkiliyorsa bir jinekoloğa gitmekte fayda var.

Eğer erken yaşta bu hastalık fark edilirse ağrıyı geçiştirecek tedaviler uygulanabilir, çocuk sahibi olmak isteyen bir kişide görülüyorsa tedavi yöntemi değiştirilebilir.

NEDEN OLUŞUR? GENETİK FAKTÖRLER ROL OYNUYOR MU?

Genellikle hastalara sorduğumuz ilk sorulardan bir tanesi de bu soru. Annenizde, anneannenizde ya da kız kardeşiniz de bu hastalık var mı? Sorusunu hastaya yöneltiyoruz.

Aynı zamanda bu sadece genetik faktörle olan bir şey değil, bağışıklık sisteminiz ile de alakalı. Endometriozisin oluşması için bağışıklık sisteminizin de izin vermesi lazım.