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Çikolata kisti adı tatlı gibi gözüküyor ama düşündüğünüz gibi değil!

Prof. Dr. Fatih Şendağ Prof. Dr. Fatih Şendağ
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 26.03.2019 13:49 | Son Güncelleme

Çikolata kisti adı tatlı gibi gözüküyor tabi maalesef o kadar tatlı bir hastalık değil. Kadınların aşağı yukarı %10’nunda yani 10 kadından 1’inde çikolata kistini görüyoruz. Peki belirtileri nelerdir? Erken fark edildiği taktirde önüne geçmek mümkün mü? Tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası için Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Fatih Şendağ, oldukça faydalı açıklamalarda bulundu.

Çikolata kisti adı tatlı gibi gözüküyor ama düşündüğünüz gibi değil!

Çikolata kistleri âdet zamanları çok şiddetli ağrı yapabiliyor. Her âdet sancısı çikolata kisti ile alakalı olmayabilir fakat sancının şiddeti çok büyükse ve sürekli ağrı kesici almak zorunda kalıyorsanız, sosyal yaşantınızı büyük ölçüde etkiliyorsa bunu önemsemek gerekiyor. Bu hastalıktaki en büyük şikâyet âdet döneminde görülen ağrılardır.

Özellikle genç kızlarda şiddetli ağrı görüldüğünde aile büyükleri tarafından evlendiğinde geçer deniliyor. Fakat sancılar gerçekten genç kız için dayanılmaz bir hale geliyor ve sosyal yaşantısının etkiliyorsa bir jinekoloğa gitmekte fayda var.

Eğer erken yaşta bu hastalık fark edilirse ağrıyı geçiştirecek tedaviler uygulanabilir, çocuk sahibi olmak isteyen bir kişide görülüyorsa tedavi yöntemi değiştirilebilir.

NEDEN OLUŞUR? GENETİK FAKTÖRLER ROL OYNUYOR MU?

Genellikle hastalara sorduğumuz ilk sorulardan bir tanesi de bu soru. Annenizde, anneannenizde ya da kız kardeşiniz de bu hastalık var mı? Sorusunu hastaya yöneltiyoruz.

Aynı zamanda bu sadece genetik faktörle olan bir şey değil, bağışıklık sisteminiz ile de alakalı. Endometriozisin oluşması için bağışıklık sisteminizin de izin vermesi lazım.

İLAÇLA TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

İlaçla tedavi yöntemi de mevcut fakat ilaç tedavisi daha çok ağrı üzerine yapılan bir yöntemdir. Hastanın ağrısı varsa ve çocuk isteği gibi bir durumu yoksa o zaman doğum kontrol hapları gibi haplar ile baskılayarak ağrıyı azaltabiliriz.

Tabi bir de ileride çocuk sahibi olmak isteyen hastalar doğum kontrol ilaçlarını doğurganlıklarını azaltacak düşüncesi ile kullanmıyor fakat bu ilaçlar kesinlikle doğurganlığı etkilemezler.

Çocuk sahibi olmak isteyenlerde durum biraz daha farklı. Bu kişilere doğum kontrol hapı veremeyiz çünkü zaten çocuk sahibi olmak istiyor. Bu tür hastalarda ameliyatı daha ön planda tutuyoruz. Tabi ameliyata karar verirken de pek çok kritere dikkat etmek gerekiyor.

AMELİYAT OLACAK KADINLAR DİKKAT!

Özellikle anneler biraz daha endişeli, acaba kızımın durumu ne olacak çocuk sahibi olabilecek mi gibi sorular soruyorlar. Sonuçta biliniyor ki, iyi yönetilirse tedbirler alınırsa bir sürü çözüm var.

Çikolata kisti ilerde çocuk sahibi olmayı engeller diye bir kavram yok. Eğer bir ameliyat söz konusu ise bizim istediğimiz, ameliyat olacaksa bir defa ameliyat olsun ilerde bu sıkıntıları tekrar çekmesin arzusudur. Bu yüzden işinde uzman kişilere gitmeleri gereklidir.

Prof. Dr. Fatih Şendağ
Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı

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