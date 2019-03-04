Çikolata kisti embriyonun tutunmasını engeller mi?

Adet kanamasının ters yönlü olarak akması endometriozis oluşumuna neden olan faktörlerden birisi olsa da tam olarak bu rahatsızlığa neyin sebep olduğu bilinmiyor. Çikolata kisti yerleştiği yere göre kısırlığa da neden olabilir. Pelvik organlarda ya da tüplerde meydana gelen kistler gebeliğe engel olmaktadır.

Özellikle çikolata kistinin ilerleyen evrelerinde kısırlık neredeyse kaçınılmaz olur. Tüp bebek gibi yardımcı üreme yöntemlerine başvuran hastaların yaklaşık olarak %40’ında çikolata kisti olduğu görülüyor.

ÇİKOLATA KİSTİ VE KISIRLIK

Çikolata kistinin kısırlığa neden olmasının altında farklı sebepler yatabilir. Kistin her iki fallop tüpünü tıkaması ya da tüplerde yapışıklık meydana getirmesi sonucunda kısırlık meydana gelebilir.

Kist ayrıca yerleştiği yere göre embriyonun gelişimi için gerekli ortamların bozulmasına neden olabilir. Bunun sonucunda embriyo rahim duvarına tutunamayarak gelişememekte ve gebeliğin oluşamamasına neden olmaktadır.

Kısırlığın görüldüğü durumlarda ise gebe kalmak isteyenler için tüp bebek yöntemi önemli başarı sağlar. Ancak tüp bebek tedavisinin de başarısı yine çikolata kistinin bulunduğu lokasyona göre değişiklik gösterebilir. Bebek sahibi olmak isteyenlerin çikolata kisti olduğu ortaya çıktıktan sonra vakit kaybetmeden tüp bebek tedavisine başvurması önerilir.