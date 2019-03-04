KADIN

Çikolata kisti embriyonun tutunmasını engeller mi?

Doç. Dr. A.Taner Usta Doç. Dr. A.Taner Usta
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 02.03.2019 13:31 | Son Güncelleme

Rahmin iç astarı olarak kabul edilen endometrium dokusunun rahim dışarısında, karın içerisinde herhangi bir bölgeye yerleşmesi ile beraber çikolata kisti olarak da bilinen endometriozis rahatsızlığı ortaya çıkar. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, “Çikolata Kisti Embriyonun Tutunmasını Engeller Mi?” sorusuna açıklık getirerek, her 10 kadından birinde görülen bu sinsi hastalık hakkında oldukça faydalı açıklamalarda bulundu.

Çikolata kisti embriyonun tutunmasını engeller mi?

Adet kanamasının ters yönlü olarak akması endometriozis oluşumuna neden olan faktörlerden birisi olsa da tam olarak bu rahatsızlığa neyin sebep olduğu bilinmiyor. Çikolata kisti yerleştiği yere göre kısırlığa da neden olabilir. Pelvik organlarda ya da tüplerde meydana gelen kistler gebeliğe engel olmaktadır.

Özellikle çikolata kistinin ilerleyen evrelerinde kısırlık neredeyse kaçınılmaz olur. Tüp bebek gibi yardımcı üreme yöntemlerine başvuran hastaların yaklaşık olarak %40’ında çikolata kisti olduğu görülüyor.

ÇİKOLATA KİSTİ VE KISIRLIK

Çikolata kistinin kısırlığa neden olmasının altında farklı sebepler yatabilir. Kistin her iki fallop tüpünü tıkaması ya da tüplerde yapışıklık meydana getirmesi sonucunda kısırlık meydana gelebilir.

Kist ayrıca yerleştiği yere göre embriyonun gelişimi için gerekli ortamların bozulmasına neden olabilir. Bunun sonucunda embriyo rahim duvarına tutunamayarak gelişememekte ve gebeliğin oluşamamasına neden olmaktadır.

Kısırlığın görüldüğü durumlarda ise gebe kalmak isteyenler için tüp bebek yöntemi önemli başarı sağlar. Ancak tüp bebek tedavisinin de başarısı yine çikolata kistinin bulunduğu lokasyona göre değişiklik gösterebilir. Bebek sahibi olmak isteyenlerin çikolata kisti olduğu ortaya çıktıktan sonra vakit kaybetmeden tüp bebek tedavisine başvurması önerilir.

TÜP BEBEK VE ÇİKOLATA KİSTİ

Çikolata kisti bulunan kişilerin bir an önce tüp bebek tedavisine başlamalarının tavsiye edilmesinin nedeni bu kistlerin ilerlemeden tedaviye başlayabilmesinden kaynaklanır.

Çikolata kistlerinin büyümesi tedavisinin başarısını önemli ölçüde etkiler. Bazı durumlarda gebe kalma sonrasında yaşanan hormonal değişiklikler ile birlikte çikolata kistleri önemli ölçüde küçülebilir. Ancak bunun gerçekleşeceği kesin bir şey değil. Kistin çok büyük olduğu durumlarda da tüp bebek tedavisini engelleyebilir. Bu nedenle ilk olarak çikolata kistinin tedavi edilmesi ve ondan sonra tüp bebek tedavisinin yapılması gerekir.

Çikolata kisti ortadan kalktığında gebelik şansı önemli ölçüde artar. Kist ortadan kalktıktan sonra bir süre rahim iç yapısının kendini toparlamasını beklemek gerekebilir.

Doç. Dr. Taner Usta
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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