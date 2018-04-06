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Çikolata kisti hamilelikte kaybolur mu?

Doç. Dr. A.Taner Usta Doç. Dr. A.Taner Usta
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 06.04.2018 13:37 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, hamileliğin çikolata kistine olan etkisini açıkladı.

Çikolata kisti hamilelikte kaybolur mu?

Hamileliğin, çikolata kistine iyi geldiği gibi yaygın bir kanı bulunmaktadır. Bu fikir 20. yüzyıl başlarından itibaren akıllara yerleşmiş bir durumdur. Çikolata kisti için hamilelik, 1950 ve 1960’lı yıllarında başlarından itibaren bir tedavi yöntemi olarak önerilmiştir. Bu dönemlerde çikolata kisti bulunan kadınların vaka sunumlarında gebelikten sonra çikolata kistinin ortadan kalktığı bilgileri yer almaktadır. Ancak bilindiği üzere vaka sunumları bilimsel olarak en düşük kanıt gücüne sahip verilerdendir. Her zaman gerçekleri yansıtmayabilir. Günümüzde ise tedavi olarak hamilelik uluslararası endometriozis yönetimi kılavuzlarında yer almamaktadır ve hamileliğin, çikolata kistini yok ettiği düşüncesi bir mit olarak değerlendirilmektedir.

Hamilelik ve Çikolata Kistinin İlişkisi

Çikolata kisti olan kadınlar, diğer kronik ağrı koşullarında olduğu gibi beynin ağrı sürecinde bir değişiklik yaşarlar. Özellikte pelvis’te (leğen kemiğinin içinde) bulunan sinirler, kronik ağrısı olmayan kadınlara göre daha hassastır. Menstrual döngü, bu hassas sinirleri tahriş eder, uyarır ve ağrı yollarını güçlendirir. Bu nedenle çikolata kisti olanlarda adet, normal bir adet dönemine göre çok daha ağrılı geçmektedir. Ağrı yollarının güçlenmesini önlemenin yollarından birisi de düzenli menstrüasyonu tamamen durdurmaktan geçer. Çikolata kisti olan kadınların hormonal kontraseptif kullanımı ile ağrı ile ilgili rahatsızlığı kontrol altına alabilmesi bu şekilde çalışmaktadır. Bu tarz tedavi yöntemleri ile çikolata kistinin büyümesinin engellenmesi ve kist kaynaklı belirtilerin bastırılabilmesi mümkün olmaktadır.

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Gebelik Çikolata Kistinin Küçülmesini Sağlayabilir

Hamilelik sırasında kadınlarda menstrüasyon olmadığı için, gebelikle çikolata kisti kaynaklı ağrıların hafiflemesi mümkün olabilmektedir. Ayrıca gebelik döneminde salgılanan hormonlar kistin büyümesini engelleyebilir ya da küçülmesini sağlayabilir. Ancak diğer taraftan gebeliğin hassas pelvik sinirlere ekstra baskı yapmasından dolayı çikolata kisti ile ilişkili ağrının daha da kötüleşmesi de ihtimaller dahilindedir. Doğum gerçekleştikten sonra azalmış olan ağrının geri dönmesi oldukça sık görülmektedir. Özellikle doğum sonrası adet döngüsünün eski hale gelmesi ile beraber, çikolata kisti odaklarında ya da ağrı yollarında herhangi uzun zamanlı bir değişiklik olmamasından dolayı bu ağrılar geri gelmektedir. Gebeliğin baskılayıcı etkisi geçicidir. Bununla birlikte çikolata kisti olan kadınların erken doğum yapma, sezaryen olma, düşük doğum ağırlıklı bebek doğurma ve düşük yapma olasılığı sağlıklı bireylere göre daha da artmaktadır.

Doç. Dr. Taner Usta
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
www.drtanerusta.com

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