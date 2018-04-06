Çikolata kisti hamilelikte kaybolur mu?

Hamileliğin, çikolata kistine iyi geldiği gibi yaygın bir kanı bulunmaktadır. Bu fikir 20. yüzyıl başlarından itibaren akıllara yerleşmiş bir durumdur. Çikolata kisti için hamilelik, 1950 ve 1960’lı yıllarında başlarından itibaren bir tedavi yöntemi olarak önerilmiştir. Bu dönemlerde çikolata kisti bulunan kadınların vaka sunumlarında gebelikten sonra çikolata kistinin ortadan kalktığı bilgileri yer almaktadır. Ancak bilindiği üzere vaka sunumları bilimsel olarak en düşük kanıt gücüne sahip verilerdendir. Her zaman gerçekleri yansıtmayabilir. Günümüzde ise tedavi olarak hamilelik uluslararası endometriozis yönetimi kılavuzlarında yer almamaktadır ve hamileliğin, çikolata kistini yok ettiği düşüncesi bir mit olarak değerlendirilmektedir.

Hamilelik ve Çikolata Kistinin İlişkisi

Çikolata kisti olan kadınlar, diğer kronik ağrı koşullarında olduğu gibi beynin ağrı sürecinde bir değişiklik yaşarlar. Özellikte pelvis’te (leğen kemiğinin içinde) bulunan sinirler, kronik ağrısı olmayan kadınlara göre daha hassastır. Menstrual döngü, bu hassas sinirleri tahriş eder, uyarır ve ağrı yollarını güçlendirir. Bu nedenle çikolata kisti olanlarda adet, normal bir adet dönemine göre çok daha ağrılı geçmektedir. Ağrı yollarının güçlenmesini önlemenin yollarından birisi de düzenli menstrüasyonu tamamen durdurmaktan geçer. Çikolata kisti olan kadınların hormonal kontraseptif kullanımı ile ağrı ile ilgili rahatsızlığı kontrol altına alabilmesi bu şekilde çalışmaktadır. Bu tarz tedavi yöntemleri ile çikolata kistinin büyümesinin engellenmesi ve kist kaynaklı belirtilerin bastırılabilmesi mümkün olmaktadır.