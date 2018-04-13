Çikolata kisti ile nasıl baş edebiliriz?

İngiltere’de yapılan araştırmalarda bu rahatsızlığın infertilite ya da kısırlık sorunu olan kadınlarda görülme oranı %30 ila %50 arasında oldukça yüksek bir değerde olduğu görülmüştür. Ayrıca bu rahatsızlık dünyada en sık rastlanan kadın hastalıkları listesinde neredeyse tüm ülkelerde ilk üç hastalığın arasında yer almaktadır. Bu rahatsızlığa tanı koyabilmek için ortalama sürenin gelişmiş ülkelerde bile en az 7 yıl olduğu tahmin edilmektedir. Tamamen semptomsuz bir gelişim süreci olabilen çikolata kisti, yoğun ağrılar, adet sancıları, ağrılı cinsel ilişki, adet sırasında ağrılı dışkılama, depresyon, ishal, kabızlık ile de kendini gösterebilmektedir. Hastanın şikayetleri ne olursa olsun yaşam kalitesini arttıracak çözümler ile kişinin konforlu bir hayat yaşaması sağlanır.

Tam olarak neden meydana geldiği ve kesin tedavisi bilinmeyen endometriozis için uygulanan farklı yöntemler kişilerin istedikleri gibi bir hayat yaşamasını sağlar. Endometriozis hastalığının tedavisinde en belirleyici unsur şüphesiz ki kişinin ve partnerinin gebelik ile ilgili planları olsa da tedavi seçiminde uzman tavsiyesini de göz önünde bulundurmak gerekir. Endometriozis için çeşitli tedaviler hem tıp mesleğinde hem de bu hastalıktan mustarip kadınlar arasında yoğun olarak tartışılan bir konudur. En önemli sorunlardan biri, hastalığın nedeninin kimsenin bilmediğidir. Semptomların şiddeti ve türü, hastanın yaşı, tedavi süresi ve ilaç tedavisinin yan etkilerinin neden olabilecekleri göz önünde bulundurulduktan sonra tedaviye karar vermek gerekir.