"Çikolata kistleri anne olmaya engel değil"

İSTANBUL (AA) - Bahçeci Fulya Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Kübra Boynukalın, Çikolata kistlerinin anne olmaya engel olmadığını belirterek, "Ağrısı ve çikolata kisti olan hastalarda ilk seçeneğimiz, medikal tedaviler. Ağrının üstesinden gelemezsek, cerrahi müdahaleye başvuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Boynukalın, yaptığı yazılı açıklamayla, çocuk sahibi olma konusunda sıkıntı yaşayan kadınların yüzde 15-17’sinde çikolata kistlerine rastlandığını dile getirdi.

Bazı hastalarda kronik ağrıyla kendini belli eden kistlerin, bazılarındaysa bulgu vermediğini aktaran Boynukalın, "Farklı formları bulunan bu kistler; sadece karın zarını kaplayabilir, yumurtalıklarda kistleşme yapabilir veya karın içerisinde rahim, bağırsaklar, yumurtalıklar ve pek çok organa yansıyabilir." açıklamasında bulundu.

Boynukalın, hastadan alınan hikaye ve görüntüleme teknikleriyle tanısı konan çikolata kistlerinin anne olmayı nasıl etkilediğini vurgulayarak, "Kalıtsal ve çevresel faktörlerin hastalığın gelişiminde etkisi olduğu biliniyor ama tek gene bağlı değil. Kompleks dediğimiz, birden çok genin etkileşimi sonucu gelişen bir durum." bilgisini verdi.