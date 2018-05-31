Çikolata kistlerinin tedavisi var mıdır?

Çikolata kistleri nedir? Rahim boşluğunu ve rahim iç duvarlarını saran ince tabakaya döl yatağı (endometrium) adı

verilmektedir. Bu tabaka her ay kişiyi hamileliğe hazırlamak için belirli değişiklikler

geçirmektedir. Geçirdiği değişiklikler sonrası adet kanaması olarak adlandırılan eylemle bu doku

parçalanarak kendini vücudun dışına atmaktadır. Normal durumlarda endometrium denilen

tabakanın yalnızca rahim içinde bulunması gerekmektedir. Bu tabakanın rahim dışında

bulunması kişide çikolata kisti olduğunu gösterir. Rahim dışında döllenmeyi sürdüren tabaka

üreme sisteminde bulunan dokuların arasında yapışıklık oluşmasına neden olur ve buna da

Endometriozis adı verilir. Çikolata kistleri yapıları itibarıyla kötü huylu kistler değildirler ve

bilinenin aksine kanser hastalığına yakalanmaya sebebiyet vermemektedir. Çikolata kistleri neden oluşur? Çikolata kistleri, günümüzde tüm kadınların yaklaşık yüzde 5’inde, hamile kalma problemi

yaşayan kadınların yaklaşık yüzde 30’unda ve geçmişte herhangi bir kadın hastalığına sahip

olmayanların yaklaşık yüzde 3’ünde görülmektedir. Yapılan araştırmalara göre çikolata

kistlerinin oluşum nedeni genetik mirasa dayalı değildir fakat bir aile yatkınlığı söz konusudur.

Bağışıklık sorunları, adet kanının karın boşluğuna akması, doku farklılaşması veya çevresel

etkenlerde çikolata kistlerine neden olabilmektedir.

Çikolata kistleri nasıl oluşur? Çikolata kistleri, ortalama 4-6 cm aralığında olup sol veya sağ yumurtalıkta tutunurlar. Bazı

durumlarda 10 cm’yi bulabilen çikolata kistleri aynı anda iki yumurtalıkta da meydana gelebilir.

Çikolata kistleri sahip oldukları kahverengi renkten dolayı çikolataya benzetildiğinden bu isimle

anılmaktadır. Rahmin iç kısmında gelişmesi gereken dokunun rahmin dış kısmında ve çoğunlukla

yumurtalıklarda gelişmesi sonucu bu doku yumurtalıklara tutunur ve dönemsel periyotlarla

kendini yenilemeye devam eder. Normal şartlarda bu tabaka hamilelik için 15 mm çapında

kalınlaşır ve hamilelik olmadığı durumlarda kendini kan olarak vücuttan atar. Bu tabakanın

rahim dışında gelişimi söz konusu olduğunda ise hamile kalınmadığı takdirde tabaka kendini kan

yolu ile dışarı atamayacak ve çikolata kisti olarak adlandırılan kistin oluşmasına sebep olacaktır. Çikolata kistleri belirtileri nelerdir? Çikolata kistlerinin belirtileri diğer kadınsal hastalıkların belirtileriyle benzer bir şekilde

seyrettiğinden tanı koyma süreci uzayabiliyor. Çikolata kistlerinin genel belirtileri; şiddetli adet

sancıları, cinsel birliktelik anında yaşanan ağrılar, bel ve sırt ağrıları, sürekli yorgun hissetme hali,

tuvalete çıkarken yaşanan ağrılar, dışkıda görülen kanamalar, kabızlık ve ishal hali, vücudun

çeşitli yerlerinde morluklar, bacak ve kasıklarda yaşanan ağrılar, idrarda yanma, gaz ve şişkinlik,

depresyon ve kısırlık olarak sayılabilir.

Çikolata kistlerinin teşhisi nasıl konulabilir? Teşhis aşaması hastalığın ilerlememesi açısından büyük önem taşımaktadır. Çikolata kistlerinin

belirtileri diğer kadınsal hastalıklarla aynı olduğundan tanı koyma süreci daha zordur. Genel

olarak şiddetli adet sancıları sebebiyle gidilen muayenelerde bile var olan çikolata kistlerinin

tespit edilmesi mümkün olmayabilir. Tanının kesin olarak koyulabilmesi adına; kan tetkikleri ve

ultrasonografinin ardından patolojik değerlendirme yapılmalıdır. Bazı durumlarda ise kişi hiçbir

belirti yaşamadan kiste sahip olabileceğinden, her kadın her 6 ayda bir jinekolojik muayene

yaptırmalıdır. Çikolata kistlerinin tedavisi var mıdır? Yumurtlamayı engelleyen çikolata kistlerinde erken teşhis ve tedavi süreci altın değerindedir.

Teşhiş yapıldıktan sonra kişinin yaşına ve hastalığın geldiği noktaya göre bir tedavi yöntemi

belirlenmektedir. Tedavi yöntemleri şu şekilde sıralanabilir; Ağrı Kesici İlaç Tedavisi: İlaç tedavisi özellikle erken teşhis edilmiş ve 4 cm’yi aşmayan çikolata kistlerinde

kullanılmaktadır. Bu tedavi yöntemi bazı hastalarda normalden fazla yan etki gösterebilse de

sıklıkla kullanılır. Genel olarak ibuprofen, NSAIDs, naproxen içerikli ilaçların yanında aramatöz

inhibitörler de kullanılabilmektedir. Kişiler, maliyet ve yan etki durumuna göre ilaç tedavisini

uygulayabilirler fakat bu hastalığı tamamen ortadan kaldırabilen bir ilaç olmadığını

unutmamalılardır.

Hormon Tedavisi: Kadınların adet kanaması yaşadıkları dönemlerde şiddetli ağrı yaşamalarının asıl sebebi hormon

miktarlarında ki düşüş ve çıkışlardır. Çikolata kistleri de aynı belirtileri gösterdiğinden hastalıkla

gelen ağrıları azaltmak için hormon tedavisi uygulanabilmektedir. Horman tedavisinde genel

olarak; doğum kontrol hapları, yumurtalık uyarıcı hormon ilaçları (Gn-RH), Depo-Provero olarak

adlandırılan enjektörler ve danazol ilaçlar kullanılmaktadır. Kişiler hormon tedavisinin kesin

çözümler sunmadığını ve hastalığın tedavi sonrası yeniden nüksedebileceğini unutmamalılardır. Ameliyat ile Tedavi: Ameliyat tedavisi genel olarak çikolata kistleri sebebiyle döllenme yaşayamayan ve bu sebeple

hamile kalamayan kadınlara uygulanmaktadır. Çikolata kistleri için yapılan ameliyatlar kapalı

ameliyat (laparoskopi) ve açık ameliyat (laparotomi) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kapalı

ameliyat hastalar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir çünkü bu yöntemle vücutta açılan 1

cm’lik kesikle kist temizlenebilmektedir. Açık ameliyatta ise büyük bir kesinin açılması, bölge

temiz tutulmadığında kişinin enfeksiyon kapmasına neden olabilmektedir. Ameliyat yöntemi

kimi hastalarda doğurganlığa zarar verebildiği gibi kimilerinde ise kisti tamamen yok

edebilmektedir. Bu nedenle kişilerin kendi hastalık evresine göre ameliyata başvurması tavsiye

edilir.