Bu 10 mesajı sakın açmayın! Dolandırıcılık uzmanı uyardı: '6 altın kural hayatınızı kurtarabilir'

Bir dolandırıcılık uzmanı, giderek artan çevrimiçi ve telefon dolandırıcılıklarına karşı herkesin bilmesi gereken altı kritik güvenlik adımını paylaştı. Araştırmalar, yetişkinlerin neredeyse yarısının son dönemde bir dolandırılma girişiminden son anda kurtulduğunu gösterirken; sahte e-postalar, mesajlar ve aramalar dolandırıcıların en sık kullandığı yöntemler arasında yer aldı.

DOLANDIRICILAR AYDA DÖRT KEZ HEDEF ALIYOR

Yaklaşık 2.000 kişiyle yapılan ankete göre, yetişkinler ortalama ayda dört kez dolandırıcılık girişimiyle karşılaşılıyor.

En yaygın yöntemler arasında:

E-posta üzerinden yapılan phishing saldırıları

Kısa mesajla "Anne/Baba, telefonum bozuldu" tuzağı

Sahte yatırım reklamları

OTP (Tek Kullanımlık Şifre) hırsızlığı

QR kodla ücretsiz hediye vaat eden sahte kampanyalar

Araştırmada, her 10 kişiden 6’sının en az bir kez bir dolandırıcılık tipine karşı savunmasız kaldığı ortaya çıktı.

ŞİFRE GÜVENLİĞİ EN BÜYÜK AÇIK

Katılımcıların:

%40’ı birden fazla hesapta aynı şifreyi kullanıyor.

%20’si şifrelerini telefonlarının notlar bölümünde saklıyor.

%11’i banka veya kredi kartı bilgilerinin ekran görüntüsünü bir başkasına göndermiş.

Uzmanlara göre bu alışkanlıklar, dolandırıcıların işini kolaylaştırıyor.

Dolandırıcılık departmanı yöneticisi Gareth Pindred, "Bankalar belirli bir seviyeye kadar koruma sağlar ancak ilk savunma hattı sizsiniz. Bir şey size tuhaf geliyorsa muhtemelen doğru değildir. Her zaman durun, düşünün ve kontrol edin" uyarısında bulundu.

UZMANINDAN 6 ÖNERİ: "BU HATALARI SAKIN YAPMAYIN"

Pindred, dolandırıcılık riskini azaltmak için herkesin şu kurallara dikkat etmesi gerektiğini söyledi:

1. PIN Kodunuzu Asla Paylaşmayın

Eşinizle bile paylaşmamanız gerektiğini vurguladı.

2. OTP Kodlarını Kimseyle Paylaşmayın

Dolandırıcılar, bankadan aradıklarını iddia ederek tek kullanımlık şifre talep edebilir.

3. "Birkaç Bilginizi Bilmesi" Güvenilir Olduğu Anlamına Gelmez

Dolandırıcılar, sosyal medyadan veya veri sızıntılarından elde ettikleri bilgilerle güven kazanabilir.

4. Acele Ettirenlere Güvenmeyin

Gerçek kurumlar asla baskı yapmaz; karar vermeniz için zaman tanır.

5. Bilmediğiniz Linklere Tıklamayın

Şüpheli e-postalardaki link ve ekleri açmayın.

6. Cihaz ve Yazılımlarınızı Güncel Tutun

Antivirüs programları da dahil olmak üzere tüm yazılımların güncel olması kritik önem taşır.

Pindred, "Gerçek hayatta dikkat ettiğiniz şeyler dijital dünyada da geçerli. Bir şey gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, muhtemelen öyledir" dedi.

EN YAYGIN 10 DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ

1. Phishing (Kimlik Avı) E-postaları

Banka veya kurum adıyla kişisel bilgi istenen sahte e-posta/sms/arama yöntemleri.

2. "Anne/Baba Telefonum Bozuldu" Mesajları

Dolandırıcılar mağdurun çocuğuymuş gibi mesaj atarak para talep eder.

3. Sahte İş İlanları

TikTok, WhatsApp vb. platformlardan sahte iş teklifi gönderilerek kişisel veri toplanır.

4. OTP (Tek Kullanımlık Şifre) Dolandırıcılığı

Kişinin şifresinin 'doğrulama' bahanesiyle ele geçirilmesi.

5. Sahte Ünlü Yatırım Tavsiyeleri

Ünlü isimlerin yatırım yaptığı iddia edilerek para transferi yönlendirmeleri.

6. Ücretsiz Hediye QR Kod Tuzağı

Kutu, broşür veya afişlerde sahte QR kodlarla veri toplama.

7. Sahte Bilet Satışı

Maç veya konser bileti satıyormuş gibi davranıp parayı alıp kaybolma yöntemi.

8. Sahte Çekiliş/Loto Kazandınız Bildirimleri

Kişiden 'ödül kazanmak' için bilgi veya para talep edilir.

9. LinkedIn Üzerinden Sahte Profesyonel Profiller

Güven ilişkisi kurup para veya veri çalmak amacıyla oluşturulan sahte hesaplar.

10. Kripto-Romantik Dolandırıcılık

Sosyal medyadan ilişki kurup duygusal bağ oluşturarak kripto para talep edilen yöntem.