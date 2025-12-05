Müşteriler ilk başta yadırgadı: Eşi eleman bulamayınca kentin tek örneği oldu!

Gaziantep'in en işlek çarşılarından olan Gaziler Caddesi'nde bulunan Balıklı Parkı'ndaki 2 metrekarelik dükkanda 5 yıldır eşiyle birlikte çay ocağı işleten 50 yaşındaki Gülay Kaya, titizliği ve erkeklere has olarak kabul edilen çaycılık mesleğini layıkıyla yaparak müşterilerden ve esnaftan takdir topluyor.

EŞİ ELEMAN BULAMADI

55 yaşındaki eşi Ali Kaya'nın çalıştıracak eleman bulamadığını öğrenen Gülay Kaya, daha önceleri eşi tek başına çok yorulduğu ve yetişemediği zamanlarda eşine yardım etmek amacıyla gittiği çay ocağını eşiyle birlikte çalıştırmaya karar verdi.

5 YILDIR HİZMET VERİYORLAR

Eşinin çay ocağında çalışmaya başladıktan sonra çarşı esnafına ve çay ocağına gelen müşterilere çay servis etmeye başlayan Gülay Kaya, bir yandan eşinin eleman sıkıntısını gidermenin bir yandan da evine birlikte ekmek götürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Eşi Ali Kaya ile birlikte 5 yıldır her sabah dükkanlarını açıp çarşı esnafına hizmet veren Gülay Kaya, sabahın erken saatlerinde dükkanlarını birlikte açıyor. Gülay Kaya, çarşı esnafına çayı demlemek için ocağın başına geçerken, eşi Ali Kaya ise iş yerini temizliyor. Esnafın iş yerlerini açmasıyla Kaya çiftinin yoğun mesaisi başlıyor.

Sabahın erken saatlerinde gelip çay ocağını açtığını ve temizliğini yapıp çayını demledikten sonra da müşterilerini beklemeye başladığını belirten Gülay Kaya, "Eşim çay ocağını açınca eleman bulamadı. Bende ‘gidip eşime yardımcı olayım' dedim. Beraber çalışıyoruz, beraber gidip geliyoruz. İşimizden çok memnunuz. Eleman bulamıyorduk, sıkıntı oluyordu. Çay ocağına gelip çalışıyorum, çalışmaktan da gurur duyuyorum. Müşterilerimiz iyi ve genelde çay ocağında erkekler çalışıyor ama eşim olduğu için eşimle beraber çalışmayı tercih ettim.

"'BAYAN ÇALIŞTIRIYOR' DİYE YADIRGADILAR"

Çay dağıtıyoruz, temizlik yapıyoruz. İşletmeyi ilk açtığımızda ‘bayan çalıştırıyor' diye yadırgayanlar oldu. Fakat zamanla bize alıştılar. Beş senedir birlikte gidip geliyoruz. Sabah 08.00'da geliyoruz, akşam 19.00 veya 20.00'a kadar buradayız. Kadınlar çalışırsa ve hangi işe atılırlarsa iyi olur. Kadınların başarmayacağı hiçbir şey yoktur. Kadınların olduğu yerde güller açar, çiçekler açar. O yüzden herkese çalışmayı tavsiye ediyorum. Kadınlarda çaycı olur. Kadınlar hangi iş olursa olsun yeter ki çalışsınlar ve ayaklarının üstünden dursunlar" dedi.

"KADINLAR DAHA TEMİZ"

Eleman bulamayınca çay ocağını eşi ile birlikte çalıştırmaya karar verdiğini belirten Ali Kaya ise, "Beş yıl önce bu işletmeyi açtım. İşçi bulamayınca eşimle birlikte çalışmaya başladık. İlk etapta çay ocağı olduğu için biraz garip karşılayanlar oldu. Fakat insanlar zamanla alıştılar. Günlük 500 ve 1000 kişiye çay veriyoruz. Kadınların daha temiz olması bana daha mantıklı geldi.

Eşimle beraber şu an mutluyuz ve çalışıyoruz. Çok şükür herhangi bir sıkıntımız yok. İyi ki eleman tutmamışım ve iyi ki de eşimi buraya getirmişim. Kadınların her işi yapabileceğine inanıyorum. Bayanlar erkeklerden daha sadık ve daha çalışkan olmaya başladılar. Kadınlar her şeyi başarıyorlar ve erkeklere taş çıkarıyorlar. Kadınların yapamayacağı bir iş yok. Kadın istedikten sonra her şeyi başarabilir" diye konuştu.Kaynak: İHA