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Cilde faydası saymakla bitmiyor! İşte mutfaktaki gizli mucize

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sirke genellikle salata soslarında kullanılır. Unutmadan belirtmek gerekir ki Türkler bir de sakatat çorbalarında sirke ve sarımsak ikilisinin muhteşem birlikteliği ile lezzet şöleni yaşatırlar. Turşu yapımında limon-sirke tartışmasının baş rolünü sıklıkla kullanıyoruz. Mutfakta harikalar yaratan sirkenin cilt bakımda sihirli bir formül olduğunu biliyor musunuz?

Cilde faydası saymakla bitmiyor! İşte mutfaktaki gizli mucize

Şifası son dönemlerde fark edilen elma sirkesi, sağlık ve kişisel bakım alanında alternatif çözüm olmaya devam ediyor. Antiseptik özelliğindeki sirkenin düzenli kullanılması halinde ciltte yarattığı mucizeyi gördüğünüzde gözlerinize inanmayacaksınız. Doğal bir tonik olan elma sirkesi, cildin ölü derilerinden arınmasına olanak verirken ferahlatıcı etkisi ile adeta deri değiştiren yılan gibi hafif hissetmenize yardımcı olur. Peki, elma sirkesinin cilt bakımında yararları nelerdir? Elma sirkesi ile cilt bakımı için doğal kür nasıl hazırlanır? İşte, elma sirkesinin cilt bakımında kullanılmasına dair tüyolar...

ELMA SİRKESİNİN CİLDE FAYDASI NEDİR?

Cilt bakım rutinlerinde doğal ürünleri tercih edenlerin bir numaralı favori ürünü elma sirkesidir. Elma sirkesi; fermantasyon yoluyla oluşurken antibakteriyel ile antifungal özellikleri kazanır ve bünyesinde asetik asit ile malik asit gibi asidik özellikleri barındırır. Elma sirkesinin içeriğindeki asidik özellik ciltte yerleşen bakterilerin ölmesine yardımcı olur.

Elma sirkesinin düzenli olarak kullanılması akne, siyah nokta ve sivilce problemlerinin çözülmesine yardımcı olurken bu sorunların tekrarlamasını önler.
Doğal tonik olarak kullanılan elma sirkesi cildi derinlemesine temizler. Kir ve ölü cilt hücrelerinin üst tabakadan silinmesini sağlar ve gözeneklerin açılmasına yardımcı olur.
Cildi bakterilerden ve dış etmenlere bağlı olarak cilde yapışan yabancı maddelerden arındırarak gözeneklerin sıkılaşmasını sağlar.
Güneş yanığını önlerken mevcut olan güneş yanığı izlerinin tedavisinde oldukça etkilidir.
Ciltte oluşan et benlerinin üzerine direkt olarak sirke uygulanması ile zaman içerisinde bu benlerin kuruyarak düşmesinin yolu açılır.
Cildin pH dengesini sağlar ve sebum üretimini normal seviyede tutarak cildin nem oranını sabit tutar. Böylece cildin hem kurumasını hem de yağlanmasını önler.
Elma sirkesi cildi sıkılaştırır. Düzenli kullanılması halinde cildin elastikiyetini korumaya ve kırışıklıkların oluşumunu yavaşlatmaya destek olur.
Sivilce izleri ve lekelerini ortadan kaldırır.
Gözaltı morluklarının koyu görüntüsünü azaltır.

ELMA SİRKELİ CİLT BAKIM KÜRLERİ

Elma sirkesi ile yapılan cilt bakım kürlerini kullanarak yüzünüzü temizleyip iyileştirebilirsiniz. Hatta cildinizdeki renk eşitsizliklerinden de anında kurtulabilirsiniz.

Elma Sirkesi+ Bal

1 yemek kaşığı bal ve yarım yemek kaşığı elma sirkesini temiz bir kapta karıştırın. Ardından karışımı yüzünüze sürün ve 20-25 dakika bekletin. Sonrasında ılık su ile durulayın.

Elma Sirkesi+ Karbonat

1 yemek kaşığı elma sirkesi ve 1 yemek kaşığı karbonatı karıştırın. Ardından karışımı yüzünüze sürün ve 10-15 dakika bekletin. Sonrasında ılık su ile temizleyin.

Elma Sirkesi+ Zeytinyağı

1 yemek kaşığı elma sirkesi ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını homojen bir şekle gelene kadar çırpın. Yüzünüze sürün ve 15-20 dakika bekletin. Son olarak bol su ile temizleyin.

EVDE ELMA SİRKESİ NASIL YAPILIR?

Elma sirkesi hazırlamak için 1 kilo elma, 2 yemek kaşığı bal, 3 litre su, 1 çay bardağı nohut ve yarım çay bardağı bulgur yeterli olur.
Elmaları yıkayıp kabuklarını soymadan parça parça kesin ve cam bir kavanoza yerleştirin.
Ardından üzerine bal, bulgur, nohut ve suyu ekleyin.
Kavanozunun ağız kısmını tülbent ile hava almayacak bir şekilde kapatın ve 20 gün bekleyin.

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