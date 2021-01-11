Cildi cam gibi yapıyor: Yüzünüzdeki karanlığı söküp atan siyah nokta maskesi

Çoğunlukla yüzde bulunmasına rağmen, siyah noktalar vücudunuzun herhangi bir yerinde görülebilen lekelerdir.Cildinize yapışmış kir gibi görünen bu noktalar için ev yapımı doğal maskeler kullanabilirsiniz. SİYAH NOKTALARI TEMİZLEME YÖNTEMLERİ Ciltte bulunan gözenekler kirle tıkandığında ve havaya maruz kaldığında meydana gelen bir süreç olan oksidasyon nedeniyle siyah görünürler ve siyah nokta dediğimiz bir cilt problemini oluştururlar.

Cildinizdeki bu sinir bozucu küçük lekelerden kolayca kurtulabileceğiniz ve her zaman istediğiniz kusursuz görünümü nasıl elde edebileceğiniz konusunda bir rehber oluşturduk ve size siyah nokta temizleme maskelerinin bir listesini yaptık. Bu siyah noktaları doğal yöntemlerle uzak tutabileceğinizi öğrenmek için sonuna kadar okuyun. YUMURTA AKI MASKESİ 2 yumurtanın sarılarını çıkarın ve yumurta beyazlarını ince bir tabaka oluşturacak şekilde yüzünüze nazikçe uygulayın. Siyah nokta maskesini 2 dakika veya kuruyana kadar açık bırakın. Bir kez yumurta beyazından ikinci bir kat uygulayın. Maskeyi 20 dakika yüzünüzde bırakın. Yüzünüzdeki beyazları durulamak için ılık su kullanın. Yumurta beyazı, gözenekleri sıkılaştırmaya ve tıkanmış kirleri çekmeye yardımcı olarak pürüzsüz, siyah nokta içermeyen bir cilt sağlar.

BAL VE TARÇIN MASKESİ Yarım çay kaşığı tarçını bir yemek kaşığı balla karıştırın . Bu karışımı dairesel hareketlerle yüzünüze sürterek uygulayın. Yaklaşık 3 dakika ovalamaya devam edin. Bu ev yapımı siyah nokta maskesinde tarçın ovalama görevi görürken bal, açık gözeneklerdeki kiri çıkarmaya çalışır ve aynı zamanda doğal bir antibiyotik görevi görür. ÇEMEN OTU MASKESİ Çemen otunu suyla karıştırarak bir macun yapın ve yüzünüze sürün. Soğuk suyla durulamadan önce 10 dakika bekletin. AKTİF KÖMÜR YEŞİL KİL MASKESİ 1/2 çay kaşığı aktif kömür tozu, 1 çay kaşığı yeşil kil ve 1/2 çay kaşığı ılık suyu karıştırın. Karışım pürüzsüz ve topaksız hale gelene kadar iyice karıştırın. Maskeyi bir sünger veya fırça ile yüzünüze uygulayın. Maskeyi tamamen kuruyana kadar birkaç dakika bekletin, ardından soğuk suyla iyice durulayın.

Bu prosedürü haftada bir veya iki kez yaparsanız, çoğu zaman temiz gözeneklerin tadını çıkarmak yeterli olacaktır. VAZELİN MASKESİ Doğal siyah nokta maskelerinden biri de vazelin maskesidir. Bu numarayı kullanmak için en iyi zaman duştan hemen sonradır çünkü sudan gelen ısı gözeneklerinizi açmış olacaktır. Tedavi edilmesi gereken etkilenen bölgeye Vazelin uygulayarak başlayın. Bitirdiğinizde plastik sargıyı Vazelinin üzerine yerleştirin. Sargı hala yerinde iken, sıcak bir havlu uygulayın ve tekrar oda sıcaklığına soğuyana kadar bekletin. Sonra yüzünüzdeki fazla Vazelini temizlemek için bir mendil kullanın ve siyah noktaların gözeneklerinizi tıkadığı cildi nazikçe sıkarak çıkarın. Kir çok kolay bir şekilde dışarı atılmalıdır. Son olarak, cildinizin üzerine losyonla ıslatılmış pamuklu bir bezle silin. Bu prosedürü ayda bir veya iki kez yapın.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI MASKESİ Bir kavanozda 1/4 fincan hindistancevizi yağını hafifçe yumuşatın (mikrodalgada 10 ila 15 saniye bunu yapmalıdır). Daha sonra hindistan cevizi yağını 10 damla limon, lavanta ve çay ağacı yağları ile karıştırın ve yumuşayana kadar iyice karıştırın. Yüzünüzü yıkadıktan sonra sabah ve akşam cildinize uygulamak için pamuk kullanın. TARÇIN VE YULAF UNU MASKESİ Bir çay kaşığı yulaf ununu aynı oranda tarçın tozu ile karıştırın. Biraz ılık su ekleyin ve iyice karıştırın. Karışım çok kalın krem kıvamında olmalıdır.1 dakika etkilenen bölgeye masaj yaparak uygulayın ve ardından yüzünüzü soğuk suyla iyice yıkayın. Lütfen not edin: Tarçın cilde uygulandığında kaşıntıya neden olabilirancak yüz yıkandıktan sonra kaybolacaktır. Bu numara ayda iki defadan fazla kullanılmamalıdır. YULAF EZMESİ MASKESİ Bir mutfak robotuna 1/4 su bardağı yulaf ezmesi, 2 çay kaşığı yoğurt, 2 çay kaşığı bal ve 2 çay kaşığı zeytinyağı koyun ve iyice birleşene kadar karıştırın. Karışımı 1-2 dakika dairesel hareketlerle ovalayarak temiz yüzünüze uygulayın. Ardından ılık suyla yıkayın. Ovarak tahriş olmuş gibi görünen son derece hassas bir cildiniz varsa, ovalamayın! Karışımı yüz maskesi olarak kullanın ve cildinizde yaklaşık 5-7 dakika bekletin. Bu numarayı haftada bir veya iki kez kullanın.

ŞEKER MASKESİ Evde hazırlanan bu doğal siyah nokta maskesi şekerle yapılıyor. 1/4 su bardağı beyaz şekeri 1/4 su bardağı esmer şekeri bir kasede karıştırın. 1/4 bardak zeytinyağı ekleyin ve iyice karıştırın. Daha sonra 1 yemek kaşığı bal ve 1/2 çay kaşığı vanilya özünü karıştırın. Tüm malzemeleri pürüzsüz olana kadar iyice karıştırın ve bu karışımı sorunlu bölgeleri ovalamak için kullanın. Ilık su ile durulayın. Bu ilacı haftada bir kullanın. Hava geçirmez bir kavanozda oda sıcaklığında saklayın. LİMON MASKESİ Bir limonu ikiye bölün ve limonun kesilen yüzeyini kaplayacak kadar bal dökün. Sonra limon yarımına iki tutam şeker serpin ve sorunlu bölgelere bu doğal 'sünger' ile dairesel hareketlerle nazikçe masaj yapın.

İşlemi haftada bir defadan fazla tekrarlamayın. KİL MASKESİ Aktarlardan temin edilebilen ham kil ile evde siyah nokta maskesi yapımı için kili, cilt uyumunuza göre limon suyu, elma sirkesi veya su ile macun kıvamına getirin. Buhar banyosu ile gözeneklerinizin açılmasını sağlayın. Sonrasında kili yüzünüzün tamamına veya siyah nokta sorunu olan bölgeye sürün. Yirmi dakika kadar beklettikten sonra yıkayarak cildinizi temizleyin. Kil maskesinin uygulanması sırasında yüzünüzde gerginlik hissi oluşabilir.

JELATİN MASKESİ Aktarlardan satın alınabilecek toz jelatin de siyah noktalar için ne yapılmalı sorusunun cevapları arasındadır. Jelatin peeling etkisi gösterirken gözenekleri de temizler. Bir tencerenin içerisinde su kaynatın ve içine ısıya dayanıklı cam bir kap yerleştirin. Bu kaba da iki yemek kaşığı jelatin ve dört yemek kaşığı süt koyun. Malzemeler birbirleriyle karışıp yüze uygulanabilecek sıcaklığa gelinceye kadar soğumasını bekleyin. Maskeyi siyah nokta olan bölgeye uygulayın ve kırk dakika bekledikten sonra kenar kısımlarından başlayarak kaldırın. Çok yoğun siyah nokta problemlerinde haftada iki defaya kadar uygulayabilirsiniz. DİŞ MACUNU Diş macunu ile siyah nokta temizleme sırasında kullanılacak diş macununun beyazlatma özelliğine sahip, hassas dişler için üretilmiş ve naneli olması gerekir. Yıkanmış cildinize diş macununu sürün ve kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra ılık su ile yıkayarak cildinizi temizleyin. Maske uyguladığınız bölgenin üzerinde, gözeneklerin sıkılaşması için buz gezdirin. Diş macununun etkisini artırmak için içine tuz veya karbonat ilave edebilirsiniz.