Cildi yağlı olanlar için makyaj tüyoları! Meğer çoğu kadın yanlış yapıyormuş...

Her cilt tipinin kendisine has zorlukları vardır ama konu makyaj olduğunda yağlı ciltler bir miktar daha şanssız sayılabilir. Sivilce ve akneye oldukça meyilli olan yağlı ciltlerin tek derdi bu da değil tabii ki. Bir de Kırkpınar güreşçisi gibi yaz kış yağlı bir suratla dolaşmak zorunda kalırlar. Ama üzülmeyin, her derdin bir devası var. Makyaj yaparken cildinizin yağlı yapısıyla başa çıkabileceğiniz çözüm önerileriyle geldik. Hazırsanız başlıyoruz!

MAKYAJ ÖNCESİ CİLT TEMİZLİĞİNİ İHMAL ETMEYİN!

Her cilt tipi günlük bakım gerektirir fakat yağlı ciltlerde makyaj öncesi cildi temizlemek çok önemlidir. Fazla salgılanan sebumu cilt tipinize uygun bir temizleyiciyle temizlediğinizde cildiniz makyaja hazır hale gelir. Cilt temizliğini yapmazsınız yağlı tabakanın üzerine makyajınızı sabitlemekte zorlanabilirsiniz.

Cilt temizleyici seçiminizden emin olamıyorsanız, dikkate almanız gereken koşul oldukça basit. Temizleyici, yüzünüzü gerecek kadar kurutmamalı ama yüzünüze dokunduğunuzda yağlı bir his de oluşturmamalı. Temiz ama nemli bir his kalıyorsa temizleyiciniz idealdir.