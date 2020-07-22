KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Cildi yağlı olanlar için makyaj tüyoları! Meğer çoğu kadın yanlış yapıyormuş...

Cildi yağlı olanlar için makyaj tüyoları! Meğer çoğu kadın yanlış yapıyormuş...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yağlı bir cilde sahip olanları buraya alalım! Makyaj ürünleri seçerken de makyajınızın sabit kalması için uğraşırken de çok zorlandığınızı biliyoruz. Sizin için derlediğimiz bu makyaj tüyolarıyla daha kalıcı ve sabit bir görünüm elde edeceksiniz. Üstelik, yağlı cilt sebebiyle oluşan akne ve sivilceleri de en mükemmel şekilde gizleyebileceksiniz. İşte detaylar!

Cildi yağlı olanlar için makyaj tüyoları! Meğer çoğu kadın yanlış yapıyormuş...

Her cilt tipinin kendisine has zorlukları vardır ama konu makyaj olduğunda yağlı ciltler bir miktar daha şanssız sayılabilir. Sivilce ve akneye oldukça meyilli olan yağlı ciltlerin tek derdi bu da değil tabii ki. Bir de Kırkpınar güreşçisi gibi yaz kış yağlı bir suratla dolaşmak zorunda kalırlar. Ama üzülmeyin, her derdin bir devası var. Makyaj yaparken cildinizin yağlı yapısıyla başa çıkabileceğiniz çözüm önerileriyle geldik. Hazırsanız başlıyoruz!

MAKYAJ ÖNCESİ CİLT TEMİZLİĞİNİ İHMAL ETMEYİN!

Her cilt tipi günlük bakım gerektirir fakat yağlı ciltlerde makyaj öncesi cildi temizlemek çok önemlidir. Fazla salgılanan sebumu cilt tipinize uygun bir temizleyiciyle temizlediğinizde cildiniz makyaja hazır hale gelir. Cilt temizliğini yapmazsınız yağlı tabakanın üzerine makyajınızı sabitlemekte zorlanabilirsiniz.

Cilt temizleyici seçiminizden emin olamıyorsanız, dikkate almanız gereken koşul oldukça basit. Temizleyici, yüzünüzü gerecek kadar kurutmamalı ama yüzünüze dokunduğunuzda yağlı bir his de oluşturmamalı. Temiz ama nemli bir his kalıyorsa temizleyiciniz idealdir.

MAKYAJ BAZI KULLANIN!

Yağlı ciltler makyajı uzun süre koruyamayabilir veya makyajı kusabilir. Bu durumun önüne geçmek için temiz cildinize önce cilt tipinize uygun bir makyaj bazı sürmelisiniz. Bu makyaj bazı bir de matlaştırıcı etkiye sahipse çifte etki alırsınız ve yüzünüz uzun süre parlamaz.

SU BAZLI ÜRÜNLER SİZE GÖRE!

Güneş kremleri, nemlendiriciler ve makyaj malzemeleri su bazlı ya da yağ bazlı olarak karşınıza çıkar. Su bazlı ürünler karma ve yağlı ciltler için, yağ bazlı ürünler ise kuru ve kuruya dönük karma ciltler için uygundur. Kullanacağınız ürünleri su bazlı olanlar arasından seçtiğinizde gözenekleriniz daha az kapanır.

Ayrıca, satın aldığınız ürünün "non-komedojenik" olmasına dikkat edin. Bu ibareye sahip ürünler gözenekleri tıkamaz ve komedon, sivilce gibi problemler yaratmaz.

TOZ FONDÖTENLER TERCİH EDİN!

Toz fondötenler ciltte ağırlık yapmaz ve likit yapıdaki fondötenlere göre daha az yenilenmeleri gerekir. Likit fondöten kullanmak istiyorsanız ürünün su bazlı ve matlaştırıcı etkiye sahip olmasına dikkat etmelisiniz. Kapatıcılığı yüksek olan ürünler genelde yoğun yapıda oldukları için fondöten kullanmak yerine yağlı ciltlere uygun bir bb krem de kullanabilirsiniz.

PUDRAYI ABARTMAYIN!

Yağlı görünümü ortadan kaldırmak için pudra kullanıyor olabilirsiniz ama gün boyu pudraya boğduğunuz cilt günün sonunda tıkalı gözeneklerle dolacaktır. Az miktarda transparan pudra kullanabilirsiniz ya da bunun yerine yağ emici mendiller tercih edebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
Yüzdeki gözeneklerden doğal yolla kurtulmak çok kolaymış! Yüzdeki gözeneklerden doğal yolla kurtulmak çok kolaymış!
Modası hiç geçmeyen 33 farklı ombre modeliModası hiç geçmeyen 33 farklı ombre modeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Şoke eden yanıt! 'Bana göz mü koydun?'

Şoke eden yanıt! 'Bana göz mü koydun?'

Denizin ortasında kaldı! Kurtarma ekibi geldi

Denizin ortasında kaldı! Kurtarma ekibi geldi

Karantina yaramadı! Pantolonu giyerken...

Karantina yaramadı! Pantolonu giyerken...

Cinayet yorumuna belediyeden bomba yanıt

Cinayet yorumuna belediyeden bomba yanıt

Kadınlarla ilgili tepki çeken sözler! 'Tutun dilinizi!'

Kadınlarla ilgili tepki çeken sözler! 'Tutun dilinizi!'

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sorunu kökünden çözeceksiniz

Sorunu kökünden çözeceksiniz

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Reklam yıldızları da kullanıyor! İstenmeyen tüylerden kurtaran vazelin ve zerdeçallı 5 tarif...

Reklam yıldızları da kullanıyor! İstenmeyen tüylerden kurtaran vazelin ve zerdeçallı 5 tarif...

Bu pratik kaş alma yöntemlerini görünce "Keşke daha önce öğrenseydim" diyeceksiniz!

Bu pratik kaş alma yöntemlerini görünce "Keşke daha önce öğrenseydim" diyeceksiniz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüzdeki gözeneklerden doğal yolla kurtulmak çok kolaymış! Gül, maden suyu, yaş maya...

Yüzdeki gözeneklerden doğal yolla kurtulmak çok kolaymış!

Bıyık bölgesindeki kararmalardan bu yöntemlerle kurtulabilirsiniz! Süt, patates, limon...

Bıyık bölgesindeki kararmalardan kurtulma yolu...

Ünlü oyuncu gözlerini daha büyük göstermek için bunları yapıyormuş! Makyaj sırları ortaya çıktı...

Ünlü oyuncu gözlerini daha büyük göstermek için bunları yapıyormuş! Makyaj sırları ortaya çıktı...

Saç bakımında aspirin kullandığınızda sonuçlarına bayılacaksınız! İşte faydaları...

Saç bakımında aspirin kullanımı

Saç rengi seçerken herkes yanlış yapıyor! En doğru rengi seçmek için...

Saç rengi seçerken herkes yanlış yapıyor! En doğru rengi seçmek için...

Daha sıkı ve dik göğüslerin sırrı belli oldu! Tüm mankenler bunları uyguluyormuş...

Daha sıkı ve dik göğüslerin sırrı belli oldu! Tüm mankenler bunları uyguluyormuş...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.