Cildi yağlı olanlar için makyaj tüyoları! Meğer çoğu kadın yanlış yapıyormuş...

Her cilt tipinin kendisine has zorlukları vardır ama konu makyaj olduğunda yağlı ciltler bir miktar daha şanssız sayılabilir. Sivilce ve akneye oldukça meyilli olan yağlı ciltlerin tek derdi bu da değil tabii ki. Bir de Kırkpınar güreşçisi gibi yaz kış yağlı bir suratla dolaşmak zorunda kalırlar. Ama üzülmeyin, her derdin bir devası var. Makyaj yaparken cildinizin yağlı yapısıyla başa çıkabileceğiniz çözüm önerileriyle geldik. Hazırsanız başlıyoruz!
MAKYAJ ÖNCESİ CİLT TEMİZLİĞİNİ İHMAL ETMEYİN!
Her cilt tipi günlük bakım gerektirir fakat yağlı ciltlerde makyaj öncesi cildi temizlemek çok önemlidir. Fazla salgılanan sebumu cilt tipinize uygun bir temizleyiciyle temizlediğinizde cildiniz makyaja hazır hale gelir. Cilt temizliğini yapmazsınız yağlı tabakanın üzerine makyajınızı sabitlemekte zorlanabilirsiniz.
Cilt temizleyici seçiminizden emin olamıyorsanız, dikkate almanız gereken koşul oldukça basit. Temizleyici, yüzünüzü gerecek kadar kurutmamalı ama yüzünüze dokunduğunuzda yağlı bir his de oluşturmamalı. Temiz ama nemli bir his kalıyorsa temizleyiciniz idealdir.
MAKYAJ BAZI KULLANIN!
Yağlı ciltler makyajı uzun süre koruyamayabilir veya makyajı kusabilir. Bu durumun önüne geçmek için temiz cildinize önce cilt tipinize uygun bir makyaj bazı sürmelisiniz. Bu makyaj bazı bir de matlaştırıcı etkiye sahipse çifte etki alırsınız ve yüzünüz uzun süre parlamaz.
SU BAZLI ÜRÜNLER SİZE GÖRE!
Güneş kremleri, nemlendiriciler ve makyaj malzemeleri su bazlı ya da yağ bazlı olarak karşınıza çıkar. Su bazlı ürünler karma ve yağlı ciltler için, yağ bazlı ürünler ise kuru ve kuruya dönük karma ciltler için uygundur. Kullanacağınız ürünleri su bazlı olanlar arasından seçtiğinizde gözenekleriniz daha az kapanır.
Ayrıca, satın aldığınız ürünün "non-komedojenik" olmasına dikkat edin. Bu ibareye sahip ürünler gözenekleri tıkamaz ve komedon, sivilce gibi problemler yaratmaz.
TOZ FONDÖTENLER TERCİH EDİN!
Toz fondötenler ciltte ağırlık yapmaz ve likit yapıdaki fondötenlere göre daha az yenilenmeleri gerekir. Likit fondöten kullanmak istiyorsanız ürünün su bazlı ve matlaştırıcı etkiye sahip olmasına dikkat etmelisiniz. Kapatıcılığı yüksek olan ürünler genelde yoğun yapıda oldukları için fondöten kullanmak yerine yağlı ciltlere uygun bir bb krem de kullanabilirsiniz.
PUDRAYI ABARTMAYIN!
Yağlı görünümü ortadan kaldırmak için pudra kullanıyor olabilirsiniz ama gün boyu pudraya boğduğunuz cilt günün sonunda tıkalı gözeneklerle dolacaktır. Az miktarda transparan pudra kullanabilirsiniz ya da bunun yerine yağ emici mendiller tercih edebilirsiniz.
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