Cildiniz üzerindeki etkilerini duysanız bir daha yapmazsınız

Stres kanser, kalp krizi gibi birçok ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Stresten uzak yaşamak her ne kadar zor olsa da sağlığınız için daha rahat ve sakin bir yaşama geçiş yapmanız gerekiyor. Cilt sağlığı da dışarıdan gelen etkenlerden oldukça fazla etkileniyor. Bu etkenler arasında stres en üst sıralarda yer alıyor. Çözümünü bulamadığınız neden olduğunu bilmediğiniz cilt sorunları yaşıyorsanız sebebi stres olabilir.

CİLDİN ERKEN YAŞLANMASI

Stresli bir dönemden sonra aynaya baktığında ne kadar çok yaşlanmışım diye iç geçirebilirsin. Çünkü stres hormonu vücudumuzdaki kolajen ve hyaluronik asit sentezini azaltabilir. Bu da cildin aşırı kurumasına ve ince çizgilerin oluşmasına yol açabilir. Deri altındaki hyaluronik asitin azalması cildin daha mat ve donuk görünmesine yol açar. Deriyi sıkı tutan elastikiyetini sağlayan dokular da gevşer. Bu da yüzde çöküklük olarak karşımıza çıkar. Stres faktörü serbest radikallerin oluşumunu çoğaltabiliyor. Sağlıklı yaşamdan uzak kalmak, çok fazla kafein tüketmek, az uyumak ve çok fazla yorgun hissetmek stresin birkaç diğer faktörü olarak sayılabilir. Bütün bu etkenler cildimizde olumsuz sonuçlar yaratabilir. Stresli dönemde gözlerimiz daha şiş görünür ve torba görünümünü alır. Cildimiz eski parlaklığını kaybeder, sarkmaya başlalar ve var olan ince çizgilerimiz derinleşir. Stresli bir dönemden geçerken cilt bakımını mümkün olduğunda devam ettirmeli ve sağlığını ihmal etmemelisin.

CİLTTE KURULUK VE DÖKÜLME

Stresli günlerde daha fazla terlemek ve hyaluronik asit üretiminin azalması ile birlikte cildimizin kuruduğunu fark ederiz. Stres faktörü yüzde pul pul dökülme ve cansızlık problemlerini beraberinde getirir. Kortizol hormonu hyaluronik asiti azalttığı için deri altında cildin nem tutma özelliği de azalır. Bu dönemde bol bol su tüketmediğimiz takdirde cilt kuruluğu kaçınılmaz oluyor. Sadece yüzde değil vücutta da kuruluk, cildin sertleşmesi ve pul pul dökülme gibi cilt sorunları görebilirsin.

AŞIRI YAĞLANMA VE SİVİLCE

Yağlı bir cildin varsa stres de cildinde aşırı sebum üretimine yol açabilir. Fazla yağlanma cildindeki gözeneklerini tıkar ve cildinde akne oluşumuna yol açabilir. Bu nedenle stresli dönemde sivilcelerinin arttığını görebilirsin. Cildinin aşırı yağlandığı stresli dönemlerde cildini düzenli olarak temizlemeli ve peeling yapmalısın. Sebum üretiminin artmasından dolayı cildin yağlı olsa da bu cildinin nem ihtiyacının olmadığını göstermez. Cildini temizledikten sonra bakım kremini sürerek yağlı cildine uygun cilt bakımı yapabilirsin.

STRESTEN UZAK KALMAK İÇİN NE YAPILABİLİR?

KENDİNİ ŞIMART

Stresli bir dönemden geçerken en az değeri kendimize gösteririz. Yoğun bir dönemden geçerken kendimize daha az zaman ayırırız, neredeyse aynalara bile bakmaz oluruz. Bu gibi stresli dönemlerde günde en az yarım saati bile kendine ayırmak, keyifli bir banyo hazırlamak hem sana hem de içinden geçtiğin sürece çok yardımcı olacak.

GÜZEL KOKAN YAĞLARDAN FAYDALAN

Aromatik yağların rahatlatıcı özelliklerini çok seviyoruz. Stresli olduğumuz dönemlerde bize en iyi gelen şeylerin başında lavanta yağı geliyor. Özellikle geceleri uyumakta zorlandığın zamanlarda lavanta yağının mis kokusuyla rahatladığını fark edeceksin.

SAĞLIKLI BESLEN

Yoğun geçen dönemlerde öğünleri abur cuburla geçiştiriyorsan bu alışkanlığını hemen bırakmalısın. Vücuduna iyi gelecek süper besinleri tüketerek bağışıklığını güçlendirmeli ve cildine iyi bakmalısın.



