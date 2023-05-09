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Cildinizde ortaya çıkan tehlikeli diyabet belirtisi! Hastaların yüzde 55'i aynı durumu yaşıyor

09.05.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ciltte meydana gelen ufak değişimler görmezden gelinse de çok ciddi hastalıkların belirtisi olabiliyor. Uzmanlar diyabet hastalarının yüzde 55'inin yaşadığı cilt problemlerini açıklayarak diyabet belirtileri hakkında uyarılarda bulunuyor.

Cildinizde ortaya çıkan tehlikeli diyabet belirtisi! Hastaların yüzde 55'i aynı durumu yaşıyor

Şeker hastalığı olarak da bilinen diyabet çağımızın tehlikeli hastalıklarından. Tip 1 ve tip 2 olmak üzere iki tip diyabet bulunuyor. Tip 1'e neyin sebep olduğu bilinmemekle birlikte, tip 2 genellikle fazla kilolu veya hareketsiz olmakla bağlantılıdır, ancak genetiğin bir rolü olabilir. Tüm yaşamı etkisi altına alan diyabetin tedavisine erken başlamak büyük önem taşıyor. Tedavi edilmeyen diyabet çok daha zorlayıcı hastalıklara neden olabiliyor.

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Diyabet belirtilerine dikkat etmek ve yaşam koşullarını değiştirmek bu hastalığın seyrini değiştiriyor. Bilinen diyabet belirtilerinin haricinde görülebilen ve aha az bilinen bir semptom vardır. Cleveland Clinic'e göre diyabetle ilişkili dermopati, hem tip 1 hem de tip 2 diyabetin potansiyel bir komplikasyonudur. Dermopati, vücudun herhangi bir yerinde bulunabilmesine rağmen genellikle kaval kemiğinde görülür. Ve pembe, kırmızı veya kahverengi olabilirler.

YARA İZİ GİBİ GÖRÜLEBİLİRLER

"Diyabetle ilişkili dermopati (genellikle 'incinme lekeleri' olarak adlandırılır), tip 1 diyabet ve tip 2 diyabet dahil olmak üzere diyabetle yaşayan insanları etkileyen oldukça yaygın bir cilt durumudur. Diyabete bağlı dermopati, cildinizde küçük, yuvarlak pembe, kırmızımsı veya kahverengi lekeler gibi görünür. Yara izi gibi görünebilirler ve girintili olabilirler.

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"AĞRIYA NEDEN OLMAZ"

“Genellikle bir santimetre ila 2,5 santimetre boyutundalar. Yamalar zararsızdır ve kaşınmaz, sıvı sızmaz veya ağrıya neden olmaz.” Yamaların diğer ayırt edici özellikleri şunları içerir:

  • Yuvarlak veya oval
  • Cildinize biraz girintili ve/veya biraz pullu
  • İki taraflı, yani aynı anda her iki bacağınızın veya her iki kolunuzun derisinde belirirler.
  • Yamalar aylarca görünebilir ve Amerikan Diyabet Derneği'ne göre genellikle yaşlılık lekeleriyle benzetilebilir

TRAVMA VE SOĞUK CİLTTE LEKELERE NEDEN OLABİLİR

Diyabetle ilişkili dermopatiye neyin neden olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte, araştırmacılar bunun ciltte önceki travmadan kaynaklanabileceğine inanıyor. Bu, özellikle kronik yüksek kan şekerinin neden olduğu bir tür sinir hasarı olan nöropatisi olan kişilerde bir yaralanma veya aşırı soğuktan kaynaklanabilir.

HASTALARIN YARISINDAN FAZLASINDA GÖRÜLÜYOR

Ayrıca yaşlılarda ve uzun süredir diyabet hastası olanlarda daha sık görülür. 2014 yılında British Journal of Diabetes and Vascular Disease'de yayınlanan bir makale , diyabetli hastaların yüzde 55'inde nasıl oluştuğunu detaylandırdı. "Diyabetik dermopati, diyabetli hastaların bacaklarında meydana gelen küçük, yuvarlak, kahverengi atrofik deri lezyonlarını tanımlamak için kullanılan bir terimdir" dedi.

DİYABET BELİRTİLERİ

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  • Çok susamış hissetmek
  • Özellikle geceleri normalden daha sık idrara çıkma
  • Çok yorgun hissetmek
  • Kilo kaybı ve kas kütlesi kaybı
  • Penis veya vajina çevresinde kaşıntı veya sık sık pamukçuk atakları
  • Bulanık görüş

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