Cildinizdeki lekeler, sivilceler ve kırışıklıklar için bir de bunu mucizeyi deneyin... Mucizevi meyve...

Yağlı bir meyve olan avokadonun tıp ve beslenme dünyasındaki itibarı azımsanamayacak kadar güçlü. Bahsettiğimiz bu yağ özellikle cilt üzerinde harikalar yaratıyor. Hızlı ve stresli yaşam, hava kirliliği, düzensiz beslenme gibi cildinizi mahveden etkenlerden kurtularak sağlıklı bir cilde doğal yoldan ulaşmanın sırrı ise bu mucizevi meyve avokadoda gizli. İşte avokadoyu cildinize ve güzellik rutininize dahil etmek için yapabilecekleriniz...

HARİKA BİR NEMLENDİRİCİ

Avokadoda bulunan doğal yağlar cildin derinlerine nüfuz ederek kuru ve pul pul lekeleri yumuşatmaya ve nemlendirmeye yardımcı olur. Bunun için yapılması gereken ezilmiş avokadoyu cildinize sürüp biraz bekletmektir.

Avokado için, içerdiği aminoasitler ve antioksidanlar sayesinde, oldukça uygun bir fiyata kaz ayaklarını ve diğer yaşlanma belirtilerini giderecek doğal bir maske de diyebiliriz.

Güneş yanıklarının üzerine sürülürse ağrıyı hafifletebileceğini de belirtmekte fayda var.

Avokado içerdiği E vitamini sayesinde çatlayan dudaklarınızı iyileştirmeye de yarar.