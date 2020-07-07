Cildinizdeki lekeler, sivilceler ve kırışıklıklar için bir de bunu mucizeyi deneyin... Mucizevi meyve...

Yağlı bir meyve olan avokadonun tıp ve beslenme dünyasındaki itibarı azımsanamayacak kadar güçlü. Bahsettiğimiz bu yağ özellikle cilt üzerinde harikalar yaratıyor. Hızlı ve stresli yaşam, hava kirliliği, düzensiz beslenme gibi cildinizi mahveden etkenlerden kurtularak sağlıklı bir cilde doğal yoldan ulaşmanın sırrı ise bu mucizevi meyve avokadoda gizli. İşte avokadoyu cildinize ve güzellik rutininize dahil etmek için yapabilecekleriniz...
Avokadoda bulunan doğal yağlar cildin derinlerine nüfuz ederek kuru ve pul pul lekeleri yumuşatmaya ve nemlendirmeye yardımcı olur. Bunun için yapılması gereken ezilmiş avokadoyu cildinize sürüp biraz bekletmektir.
Avokado için, içerdiği aminoasitler ve antioksidanlar sayesinde, oldukça uygun bir fiyata kaz ayaklarını ve diğer yaşlanma belirtilerini giderecek doğal bir maske de diyebiliriz.
Güneş yanıklarının üzerine sürülürse ağrıyı hafifletebileceğini de belirtmekte fayda var.
Avokado içerdiği E vitamini sayesinde çatlayan dudaklarınızı iyileştirmeye de yarar.
Avokadonun cilt sağlığı için mükemmel olduğunu söylemiştik.
Avokado cildinizi sadece dışardan değil içerden de beslemeye ve doğal bir ışıltı vermeye yardımcı olacak antioksidan ve vitaminlerle dolu. Avokadoyu beslenme düzeninize eklemekle işe başlayabilirsiniz.
Cildinizin esnek ve yumuşak kalması için yüz maskesi olarak direkt yüzünüze de uygulayabilirsiniz. İçerdiği C ve E vitaminleri de sağlıklı bir cilt yaratmak için birebir.
Yaşlanma karşıtı çok kolay bir avokado maskesini kendiniz yapabilirsiniz. 1 olgun avokadoyu ezin. 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı ile karıştırın, yüzünüze ve boynunuza uygulayın. Yarım saat sonra yıkayabilirsiniz. Bu maskeyi özellikle gece yapmak oldukça faydalı.
Akne ve sivilceler yaşamamızın farklı dönemlerinden pe çoğumuzun sorunu olmuştur. Avokado ile bu sorununuzu giderebilmeniz mümkün.
Mucize besin avokado, anti-enflamatuar ve antimikrobiyal özellikler bakımından zengin olan laurik asit içerir ve bu da akne tedavisinde oldukça faydalıdır.
Cilt bakımı ve sağlığı için avokadodan beslenme yoluyla da faydalanabilirsiniz.
Örneğin; bu lezzetli meyveyi diğer besleyici meyveler, kuruyemiş ve tohumlarla karıştırıp salatalara ekleyebilirsiniz. Lezzetli smoothielerde kullanabilirsiniz. Klasik guacomole gibi dip soslar yapabilirsiniz.
Avokado içerden cildinizi beslerken aynı zamanda eklemlerin yağlanmasını sağlayarak artrit riskini azaltır. Ayrıca avokado kalp dostu omega-3 yağ asitleri ve potasyum açısından da oldukça zengindir.
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