KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Cildinizdeki lekeler, sivilceler ve kırışıklıklar için bir de bunu mucizeyi deneyin... Mucizevi meyve...

Cildinizdeki lekeler, sivilceler ve kırışıklıklar için bir de bunu mucizeyi deneyin... Mucizevi meyve...

Göksi Beköz Göksi Beköz
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Süper yiyecek avokadonun genç, pırıl pırıl ve parlayan bir cilt yaratmak için birebir olduğunu biliyor muydunuz? Çok kaliteli bir yağ içeriğine sahip bu muhteşem yiyecek kalp, göz ve kemik sağlığı için diyetinize ekleyebileceğiniz en iyi gıdalardan. Ama aslında avokadoyu güzellik rutininize eklemek için de çok fazla sebebiniz var. İşte bu sebepler…

Cildinizdeki lekeler, sivilceler ve kırışıklıklar için bir de bunu mucizeyi deneyin... Mucizevi meyve...

Yağlı bir meyve olan avokadonun tıp ve beslenme dünyasındaki itibarı azımsanamayacak kadar güçlü. Bahsettiğimiz bu yağ özellikle cilt üzerinde harikalar yaratıyor. Hızlı ve stresli yaşam, hava kirliliği, düzensiz beslenme gibi cildinizi mahveden etkenlerden kurtularak sağlıklı bir cilde doğal yoldan ulaşmanın sırrı ise bu mucizevi meyve avokadoda gizli. İşte avokadoyu cildinize ve güzellik rutininize dahil etmek için yapabilecekleriniz...

HARİKA BİR NEMLENDİRİCİ

Avokadoda bulunan doğal yağlar cildin derinlerine nüfuz ederek kuru ve pul pul lekeleri yumuşatmaya ve nemlendirmeye yardımcı olur. Bunun için yapılması gereken ezilmiş avokadoyu cildinize sürüp biraz bekletmektir.

Avokado için, içerdiği aminoasitler ve antioksidanlar sayesinde, oldukça uygun bir fiyata kaz ayaklarını ve diğer yaşlanma belirtilerini giderecek doğal bir maske de diyebiliriz.

Güneş yanıklarının üzerine sürülürse ağrıyı hafifletebileceğini de belirtmekte fayda var.

Avokado içerdiği E vitamini sayesinde çatlayan dudaklarınızı iyileştirmeye de yarar.

AVOKADO MASKESİYLE CİLDİNİZ PARLASIN

Avokadonun cilt sağlığı için mükemmel olduğunu söylemiştik.

Avokado cildinizi sadece dışardan değil içerden de beslemeye ve doğal bir ışıltı vermeye yardımcı olacak antioksidan ve vitaminlerle dolu. Avokadoyu beslenme düzeninize eklemekle işe başlayabilirsiniz.

Cildinizin esnek ve yumuşak kalması için yüz maskesi olarak direkt yüzünüze de uygulayabilirsiniz. İçerdiği C ve E vitaminleri de sağlıklı bir cilt yaratmak için birebir.

Yaşlanma karşıtı çok kolay bir avokado maskesini kendiniz yapabilirsiniz. 1 olgun avokadoyu ezin. 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı ile karıştırın, yüzünüze ve boynunuza uygulayın. Yarım saat sonra yıkayabilirsiniz. Bu maskeyi özellikle gece yapmak oldukça faydalı.

AKNE TEDAVİSİNDE AVOKADONUN ROLÜ

Akne ve sivilceler yaşamamızın farklı dönemlerinden pe çoğumuzun sorunu olmuştur. Avokado ile bu sorununuzu giderebilmeniz mümkün.

Mucize besin avokado, anti-enflamatuar ve antimikrobiyal özellikler bakımından zengin olan laurik asit içerir ve bu da akne tedavisinde oldukça faydalıdır.

AVOKADO İLE CİLDİNİZİ İÇERDEN NASIL BESLERSİNİZ?

Cilt bakımı ve sağlığı için avokadodan beslenme yoluyla da faydalanabilirsiniz.

Örneğin; bu lezzetli meyveyi diğer besleyici meyveler, kuruyemiş ve tohumlarla karıştırıp salatalara ekleyebilirsiniz. Lezzetli smoothielerde kullanabilirsiniz. Klasik guacomole gibi dip soslar yapabilirsiniz.

Avokado içerden cildinizi beslerken aynı zamanda eklemlerin yağlanmasını sağlayarak artrit riskini azaltır. Ayrıca avokado kalp dostu omega-3 yağ asitleri ve potasyum açısından da oldukça zengindir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yine yakaladınız''Yine yakaladınız'
Göğüslerinize sarın, ısınınca çıkarınGöğüslerinize sarın, ısınınca çıkarın
Karpuz kilo aldırır mı? Diyette karpuz yenebilir mi?Karpuz kilo aldırır mı? Diyette karpuz yenebilir mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da final için büyük sürpriz! Acun: Dünyada bir ilk olacak

Survivor'da final için büyük sürpriz! Acun: Dünyada bir ilk olacak

Survivor'da eleme adayları belli oldu! "Üzülerek söylüyorum" dedi ve...

Survivor'da eleme adayları belli oldu! "Üzülerek söylüyorum" dedi ve...

Survivor Cemal Can'ın duygusal anları: Survivor'a yıllardır başvuruyordum ama...

Survivor Cemal Can'ın duygusal anları: Survivor'a yıllardır başvuruyordum ama...

Kanser tedavisi gören Özkan Uğur'dan yeni haber

Kanser tedavisi gören Özkan Uğur'dan yeni haber

Makyajsız tatil pozuna beğeni yağdı!

Makyajsız tatil pozuna beğeni yağdı!

Tatile çıkan Emina Jahovic bikinili pozunu paylaştı

Tatile çıkan Emina Jahovic bikinili pozunu paylaştı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Diş taşlarına doğal yöntemlerle elvada! Paranız cebinizde kalacak...

Diş taşlarına doğal yöntemlerle elvada! Paranız cebinizde kalacak...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bu kırmızı noktacıklar sizin de bedeninizde var mı?

Bu kırmızı noktacıklar sizin de bedeninizde var mı?

Dost mu düşman mı? Fazlası kanser yapıyor, eksikliği ise...

Dost mu düşman mı? Fazlası kanser yapıyor, eksikliği ise...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lahanayı vücudunuza sardığınızda sonuçlara inanamayacaksınız! Tüm ağrılar...

Göğüslerinize sarın, ısınınca çıkarın

Bu doğal yöntemler tırnak mantarını ortadan kaldırıyor! Sarımsak, çay ağacı...

Bu doğal yöntemler tırnak mantarını ortadan kaldırıyor! Sarımsak, çay ağacı...

Bu yöntemler uçuğu hızlıca geçiriyor! Sirke, buz, sarımsak...

Bu yöntemler uçuğu hızlıca geçiriyor! Sirke, buz, sarımsak...

Meğer ödem atmak çok basitmiş! Ünlü oyuncunun da kullandığı bu yöntemler sayesinde...

Meğer ödem atmak çok basitmiş! Ünlü oyuncunun da kullandığı bu yöntemler sayesinde...

Yüksek tansiyonu düşüren yiyecekler nelerdir? Tansiyon yükselince ne yapılır?

Yüksek tansiyonu düşüren yiyecekler nelerdir? Tansiyon yükselince ne yapılır?

Uzmanlar en çok zayıflatan egzersizleri açıkladı! Yaza çok daha formda girmek mümkün...

Uzmanlar en çok zayıflatan egzersizleri açıkladı! Yaza çok daha formda girmek mümkün...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.