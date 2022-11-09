Cildinizdeki yaşlanma etkisini tersine çevirir, cilt hasarını onarır... Retinol nedir, retinol kullanmadan önce bilmeniz gereken

Retinol; bir A vitamini bileşiğidir. Uzun yıllardır (20 yıldan fazla) hem akne tedavisi hem de antiaging uygulamalarda sıklıkla uzmanlar tarafından kullanılmaktadır. Eğer kullanılan retinol türü; retinaldehit formunda olur ise, tek aşamalı olarak cildin dermis/orta tabakasında çalışmaya başlar ve tahriş oldukça az görülür.

Kısa vadede güzel etikler gözlemlenir. Güzellik Uzmanı Meltem Öztürk konu hakkında bilgiler verdi.

PROFESYONEL DESTEK GEREKEBİLİR

Son dönemde sıklıkla duyduğumuz 3. jenerasyon retinollerde ise; retinol kullanıma bağlı olarak etki hemen görülmeye başlar fakat cilt aynı zamanda exfolasyonda olur bu nedenle kullanımı profesyonel bir destek gerektirebilir.

YAŞLANMA KARŞITI RETİNOL KULLANMADAN ÖNCE BİLMENİZ GEREKENŞER

Aha, bha, pha gibi asitlerin kullanımını önermiyoruz.

C vitamini mutlaka kontrollü kullanılmalıdır.

Mutlaka 50 spf ve koruyuculuğuna güvendiğiniz bir güneş koruma kullanmalısınız.

Kojik asit, azelaic asit gibi asitli ürünlerin kullanımını önermiyoruz.

Etki görülmesi için min. 4 hafta düzenli kullanılmalıdır. Ama ilk kullanımda haftada 1, sonraki haftalarda haftada 2 ve daha sonra gün sayısı artırılarak ilerlenilmesini öneriyoruz.

Bu süreçte agresif peeling yapmaktan kaçının.

Hamilelerin kesinlikle kullanımı önermiyoruz ama genel olarak hamile kadınlarımız; cilt bakım ürünlerini doktorlarına danışarak kullanmalıdır.

Akşam kullandıktan sonra ertesi sabah mutlaka güçlü bir nemlendirici ile ya da uygulamadan 1 saat sonra güçlü bir nemlendirici oluşabilecek cilt hasarını onarmak için kullanılmalıdır.



