Cildinizi Beslemek Çok Kolay! Evdeki Malzemeler ile Nasıl Cilt Bakımı Yapabilirsiniz?

Cilt bakımı yapabilmek için evinizde bulunan çeşitli malzemeleri kullanabilirsiniz. Hem sağlığınıza hem de cildinize yararı olan bu malzemeler, ‘’Cilt bakımı nasıl yapılır?’’ sorusunun cevabını bulmanızı sağlıyor. Oldukça pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu maskeler, cildinize ihtiyacı olan nemi ve bakımı sağlıyor.

Doğadan Gelen Sağlık İle Cildinizi Koruma Altına Alın

Evde cilt bakımı işlemi için yapmanız gerekenler çok kolay! Her evde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz cilt bakımı işlemi, size zamandan da tasarruf ettiriyor. Herhangi bir güzellik merkezine gitmenize gerek kalmadan yapabileceğiniz bu maskeler, cildinize ihtiyacı olan bakımı sağlıyor. İşte; bal, yoğurt, yumurta, salatalık gibi malzemelerle yapabileceğiniz cilt bakım maskeleri…

Yumuşacık Bir Cilt İçin Bal-Yoğurt Maskesi

En iyi cilt bakım ürünleri arasında bal ve yoğurt bulunuyor. Bal ve yoğurt ile birlikte yapabileceğiniz bal-yoğurt maskesi; cildinizi nemlendirirken aynı zamanda cildinizi yumuşatıyor. Aynı zamanda sivilce izlerini de yok etme özelliği bulunan bal-yoğurt maskesi hazırlamak için takip etmeniz gereken adımlar;

Maskeyi elde etmek için ihtiyacınız olan malzemeler;

2 tatlı kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı bal

İlk olarak uygun bir kaba yoğurdu ve ardından balı eklemeniz gerekiyor. Mümkünse bir spatula yardımı ile kaba koyduğunuz malzemeleri karıştırarak homojen bir karışım elde etmelisiniz. Ardından önceden temizlediğiniz cildinize hazırladığınız karışımı sürmelisiniz. Yaklaşık 10-15 dakika bekledikten sonra maskeyi ılık su yardımı ile çıkarabilirsiniz.

Canlı ve Parlak Bir Yüz İçin Çilek Maskesi

Yaz mevsiminin sembolik meyvelerinden biri olan çilek! Sağlığınıza pek çok yararı olan bu meyvenin cildinize de oldukça iyi geldiğini biliyor muydunuz?

Akne oluşumunu engelleyen, cilt tonunu dengeleyen, cildinizi güneşin zararlı etkilerinden koruyan, gözenekleri sıkılaştıran ve cilde aydınlık veren çilek maskesini hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler;

1 çay kaşığı limon suyu

3 adet çilek

Önceden temizlediğiniz orta boy çilekleri uygun bir kapta püre haline gelene kadar ezmeniz gerekiyor. Ardından püre hâline getirdiğiniz çileklerin üzerine 1 çay kaşığı limon suyu eklemelisiniz. Karıştırarak homojen bir hâle getirdiğiniz karışımı yüzünüze uygulayabilirsiniz. Yaklaşık 15 dakika sonra cildinizi ılık su ile temizleyebilirsiniz.

Siyah Noktalarınızdan Kurutulun: Yumurta Akı-Bal Maskesi

Cilt maskesi tariflerinin baş tacı yumurta akı… Zengin protein içeriği ile öne çıkan yumurta akı, bal ile birleştiğinde cildinize sayılamayacak kadar fayda sağlıyor.

Yumurta akı-bal maskesinin etki alanı doğrudan cildinizdeki gözenekler oluyor. Maske aynı zamanda cildinizi ölü derilerden de arındırıyor. Yumurta akı-bal maskesi hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler;

1 yumurtanın akı

1 tatlı kaşığı bal

Yumurta akı ile balı aynı anda uygun bir kaba boşaltmalısınız. Karışım homojen bir hâle geldikten sonra özellikle gözeneklerin yoğun olduğu bölgelere uygulayabilirsiniz. 15-30 dakika beklettiğiniz maskeyi ılık su ile çıkarabilirsiniz.

Ölü Derileri Zahmetsizce Ortadan Kaldırın: Kahveli Peeling Maske

Evde cilt maskesi yaparken kullanabileceğiniz malzemelerden biri de ‘’kahve’’ oluyor.

Kahve, peeling etkisi ile cildinizin ölü derilerden arınmasını sağlıyor. Aynı zamanda cildinize ekstra yumuşaklık da katan kahveli peeling maske, hiç şüphesiz favori maskelerinizden biri olacak. Kahveli peeling maske için gerekli olan malzemeler;

1 yumurtanın akı

2 yemek kaşığı Türk kahvesi

1 kase toz şeker

İlk olarak kâse içerisine koyduğunuz yumurta akını köpürene kadar çırpmanız gerekiyor. Ardından yumurta akının üzerine Türk kahvesi ve şekeri eklemelisiniz. Hazırladığınız karışımı narin hareketlerle cildinize sürebilirsiniz. Maskeyi sürdükten sonra yaklaşık olarak 10 dakika beklemeniz yeterli. Ardından ılık su ile maskeyi cildinizden çıkarabilirsiniz.

Kuru Ciltler İçin Nem Bombası: Muz Maskesi

Cilt maskesi evde bulunan malzemelerle oldukça kolay bir şekilde hazırlanıyor. Bu malzemelerden biri de muz! Özellikle kuru cilde sahip olan kişilerin ihtiyacı olan muz maskesi, cildinizi âdeta neme doyuruyor.

Cildinize ihtiyacı olan nemi sağlayacak olan muz maskesini hazırlamak için birkaç malzemeye ihtiyacınız var. Muz maskesi hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler;

Yumurta sarısı

1 adet orta boy muz

1 çay kaşığı bal

Bir çay bardağı yulaf

İlk olarak geniş bir kap içerisinde muzu püre hâline getirmeniz gerekiyor. Püre hâline getirdiğiniz muzun üzerine haşlanmış yulaf eklemeli, ardından yumurta sarısını ve balı ilâve etmelisiniz. Hazırladığınız karışımı temiz cildinize uygulayarak 20 dakika boyunca bekletebilirsiniz.

Pürüzsüz Cildin Sırrı Avokado Maskesi

Pürüzsüz ve lekesiz bir cilt, hiç şüphesiz pek çok insanın hayali. Peki bu hayali evinizde bulunan ‘’avokado’’ ile gerçekleştirebileceğinizi biliyor muydunuz? Düzenli bir şekilde uygulayacağınız avokado maskesi, cildinizi adeta ‘’bebek’’ gibi yapmaya yetiyor da artıyor bile!

Zengin içeriği ile öne çıkan avokado, cildinizin ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri de sağlama özelliğine sahip. Pürüzsüz bir cilde sahip olmak için hazırlayacağınız avokado maskesi için gerekli olan malzemeler;

1 adet olgun avokado

1 fincan sıcak su

1 çay kaşığı bal

Seçtiğiniz avakadonun yarım olgunlaşmış olmasına özen göstermelisiniz. Avokadoyu mümkünse bir çatal yardımı ile ezerek püre hâline getirmelisiniz. Ardından sıcak suyu ve balı da ekleyerek homojen bir karışım elde etmelisiniz. Maskeyi cildinize yavaş hareketlerle uygulayabilir, 20 dakika bekleyebilirsiniz.

Cildinizin En Büyük Dostu Salatalık Maskesi

Cilt temizleme maskesi hazırlamak istiyorsanız ‘’salatalık maskesi’’ tam da size göre! Cildinize âdeta nefes aldıran salatalık maskesi, aynı zamanda cildinize ihtiyacı olan nemi de sağlıyor.

Sivilceler üzerinde de etkisi bilinen salatalık maskesi, cildinize adeta tazelik katıyor. Aynı zamanda cildinize tatlı bir gerginlik de veren maske, uzun vadede kırışıklıklarınızın açılmasını sağlıyor. Cildinizin en büyük dostu salatalık maskesini hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler;

1 adet orta boy salatalık

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı yulaf ezmesi

İlk olarak salatalığın kabuklarını dikkatli bir şekilde soymanız gerekiyor. Ardından kabuklarını soyduğunuz salatalığı bir blenderden yardım alarak püre hâline getirmelisiniz. Püre hâline getirdiğiniz yulafı ve balı salatalığın içine ekledikten sonra maskeniz hazır! Maskenizi kuru ve temiz cildinize uyguladıktan sonra 15 dakika boyunca beklemeniz yeterli.

Cildiniz Işıldasın: Maya Maskesi

Cilt beyazlatan maya maskesi, cildinize aynı zamanda doğal bir ışıltı katıyor.

Yüksek protein içeriği ile öne çıkan maya; protein, krom, magnezyum, demir, fosfor, çinko ve B vitaminine sahip. Mayanın sahip olduğu zengin içerikten cildiniz de oldukça güzel bir şekilde faydalanabilir. Cildinizi parlatırken aynı zamanda ölü derilerden de arındıran maya maskesini hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler;

Yarım çay bardağı ılık su

Birkaç damla limon

Kuru maya

Bir kaba boşalttığınız ılık suyun içerisine kuru mayayı ve birkaç damla limon suyunu eklemelisiniz. Ardından karışımı homojen bir hâle getirerek cildinize uygulayabilirsiniz. 15 dakika dolduktan sonra cildinizi ılık su ile temizleyebilirsiniz.

Bebek Gibi Bir Cilt İçin Pirinç Maskesi

En iyi cilt maskesi denilince hiç şüphesiz akla ilk gelenlerden biri de pirinç maskesi. Pirincin mucizevi özelliklerinden faydalanmanızı sağlayan pirinç maskesi, aynı zamanda cildinizin rengini de açıyor.

Pirinç maskesinin faydaları saymakla bitmiyor! Pirinç maskesinin; gözenek temizleme, cilt beyazlatma, leke açma, peeling etkisi ve cilt sıkılaştırma özelliği bulunuyor. Yağlı ciltler için sivilce ve siyah nokta maskesi olarak da kullanabileceğiniz pirinç maskesini hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler;

3 yemek kaşığı haşlanmış pirinç

1 yemek kaşığı süt

1 yemek kaşığı bal

Haşladığınız pirinçlerin üzerine sütü ve balı ekledikten sonra hazırladığınız maskeyi cildinize sürebilirsiniz. Yaklaşık olarak yarım saat bekledikten sonra maskeyi cildinizden ılık su ile arındırabilirsiniz.



