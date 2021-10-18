Cildinizi pürüzsüz gösterecek en iyi cc krem çeşitleri

Son dönemlerin en çok kullanılan ürünlerinden biri olan CC kremler, cilt kusurlarını kapatıp yüze hafif bir dokunuş sağlayarak doğal bir görünüm kazandırıyor. Hafif yapısına rağmen cilt lekelerinden güneş kızarıklıklarına kadar pek çok renk eşitsizliği problemini kapatabilen bu ürünler, cildinize ekstra bir bakım da sağlıyor. Siz de internet üzerindeki CC krem önerileri arasından kendi cildiniz için en iyi CC krem markasını bulabilirsiniz.

CC Krem Nedir?

"Son zamanlarda oldukça popüler olan CC krem ne işe yarıyor?" diye düşünenlerdenseniz bu yazımızda sorunuzun cevabını bulacaksınız. İngilizce açılımı Color Corrector olan bu kremlerin asıl amacı; ciltteki renk bozukluklarını, sivilceleri ve güneş lekelerini kapatmaya yardımcı olmak. CC krem BB krem farkı söz konusu olduğunda da CC kremler daha kapatıcı olmaları ile BB kremlerden ayrılıyor. Antioksidan içerikli ürünlerden kırışıklık giderici formüllere kadar çok yönlü özellikleriyle cildinize bakım da yapan CC kremler, doğal güzelliğinize ufak bir dokunuş yapıyor. CC krem kullananlar, cilt tonu eşitsizliğini ortadan kaldırmaya yardımcı olması dışında işlevselliği ile de ön plana çıkan bu ürünlere tam puan veriyor.

Hassas Bir Cildiniz Varsa La Roche-Posay Rosaliac CC Krem Tam Size Göre!

İnternet üzerindeki CC krem tavsiyeleri ile kendi cilt tipinize en uygun CC kremi bulabilirsiniz. Bazı kozmetik ürünleri, özellikle hassas ciltlerde farklı alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor. Bu nedenle eğer hassas bir cilde sahipseniz seçtiğiniz kozmetik ürünlerin içeriklerine ekstra dikkat etmeniz gerektiğini unutmayın. La Roche-Posay Rosaliac CC Krem, kızarıklığa meyilli hassas ciltler için doğru bir tercih olabilir. Bu krem, içeriğindeki ambophenol sayesinde ciltteki kızarıklığı ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

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L'Oréal Paris C'Ést Magic Cc Krem Sayesinde Yüzünüzdeki Kızarıklar ile Vedalaşın!

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İncir özü içeriği ile ön plana çıkan L'Oréal Paris C'Ést Magic Cc Krem, cilt kızarıklarını ve renk eşitsizliklerini gidererek cildinize enerjik ve tazelenmiş bir görünüm verir. Doğal ve aydınlık bitişi sayesinde çizgilere dolmayan bu ürünü cildinizle kolay bir şekilde bütünleştirebilirsiniz. Bu noktada "CC krem nasıl kullanılır?" sorusu kafanızı kurcalıyorsa biz söyleyelim: Parmağınıza aldığınız nohut büyüklüğündeki kremi makyaj fırçası, makyaj süngeri ya da eliniz ile yüzünüze ve boyun bölgenize dağıtabilirsiniz. Parmağınızın ısısı ile yumuşayan krem, daha homojen bir şekilde dağılır.

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Farmasi’nin CC Yüz Kremi ile Daha Aydınlık Bir Cilt Görünümü Mümkün!

Cildiniz için CC krem seçerken tonuna ve içeriğindeki kimyasallara dikkat etmelisiniz. Bu formdaki ürünler, fondötenlerden ve BB kremlerden daha hafif olsa da bazı CC krem markaları silikon gibi kimyasalları tercih edebiliyor. Farmasi CC Krem; içeriğindeki mineral, vitamin, yulaf özü ve protein gibi maddeler ile temiz bir içerik sunuyor. Kremsi yapısı ile kuru ciltlerin favorisi olan bu ürün, SPF 25 güneş koruma etkisi ile de dikkat çekiyor.

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Neutrogena Visibly Clear Correct & Perfect CC Krem ile Cilt Tonunuzu Eşitleyin!

Ürünün hafif ve ince yapılı olması sizin için kapatıcılıktan daha önemli bir tercih sebebi ise Neutrogena Visibly Clear Correct & Perfect CC Krem tam size göre. Sürdüğünüz anda cildinizi daha pürüzsüz bir hale getiren bu ürün ile cildiniz nefes almaya devam eder. Bu krem, yağsız ve su bazlı olduğu için gözeneklerinizi tıkamadan cildinize etkili bir bakım yapar. Uzun süreli düzenli kullanımda makyajsız bile günden güne daha güzel görünen bir cilde sahip olabilirsiniz.

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Clinique Superdefense CC Krem, 30 SPF Güneş Koruması ile Beğeninizi Kazanacak!

Cilt ürünlerinde kalitesi ile adından söz ettiren Clinique, CC kremi ile de kullananlardan tam not alıyor. Yeni nesil teknoloji kullanılarak hazırlanan bu ürün, hafif formülü ile kısa sürede cildinizi nemlendirirken içerdiği özel optiklerle de cilt renginizdeki solgunluğu ve donukluğu düzelterek cildinizin doğal ışıltısına kavuşmasına yardımcı oluyor. CC kreminizin cilt tonunuzu eşitlerken güneşe karşı koruma da sağlamasını istiyorsanız bu ürün sizin için iyi bir tercih olabilir.

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Normal Ciltler, Alix Avien CC Krem Sizin için Formüle Edildi!

Normal bir cilt tipine sahip olanlar, cilt bakım ürünü seçerken çok daha şanslı. Alix Avien CC Krem, muhteşem özellikleri ile ihtiyacınız olan kapatıcılığı size sunuyor. Koyu lekelerin kapatılmasında bile oldukça iyi bir performans gösterirken 15 SPF ile cildinizi güneşin zararlı etkilerinden koruyor. İçeriğindeki 3 farklı özellik sayesinde cildinize daha canlı, doğal ve aydınlık bir etki yapan bu ürün, yoğun bir makyaja gerek kalmadan kusursuz bir cilt tonu sunuyor. Ayrıca ter ve nemden etkilenmediği için pürüzsüz görünümünüz gün boyu devam ediyor.

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Flormar CC Krem, İnce Yapısı ile Göz Dolduruyor!

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Eğer yüzünüzde yoğun kapatıcılık gerektiren koyu lekeler yoksa ince yapılı ürünler seçerek daha taze bir görünüm yakalayabilirsiniz. Flormar CC Krem, bu noktada sizin için doğru bir seçim olabilir. Diğer kremlerden daha ince bir yapıya sahip olan bu ürün ile hiç makyaj yapmamış gibi doğal bir görünüm elde edebilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuzda ürün ün kapatıcılığını diğer CC kremleriniz ile karıştırarak arttırabilirsiniz. 15 SPF güneş koruması ile cildinizi koruyan bu ürün, hafif yapısına rağmen kalıcı olması ile kullananların beğenisini kazanıyor.

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Estee Lauder Revitalizing Supreme Global Anti Aging CC Krem ile Cildinizdeki Kırışıklık Görünümünü Azaltın!

Zengin antioksidan içeriği ve SPF 10 güneş koruması ile kadınların kusursuz cilt arayışına katkıda bulunan Estee Lauder Revitalizing Supreme Global Anti Aging CC Krem, cildinizin daha genç görünmesine yardımcı oluyor. Bu ürünün yapısındaki IntuiGen teknolojisi; esneklik kaybı, donukluk, ince çizgiler gibi yaşlanma belirtilerinin azalmasına katkıda bulunuyor. Bu noktada “CC krem göz altına sürülür mü?” sorusunun akıllara geldiğinin farkındayız. Evet, ince ve hafif yapılı olan bu ürünleri göz çevrenizde de rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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Yüksek Kapatıcılık İsteyenler için: Procsin CC Krem

"CC kremler ne işe yarıyor?" diyenlere bu ürünü gösterin. Muhteşem kapatıcılığı ile tüm kusurları örten Procsin CC Krem, sahip olduğu 15 SPF güneş koruması ile cildinizi koruyor. Çizgilere dolmayan ve tüm gün ciltte duran yapısı ile kullananlardan tam puan alan bu ürünü siz de çok seveceksiniz. Bu kremin kendi cildinize uygun renk tonunu tercih ettiğiniz taktirde kusursuz bir cilt görünümü elde edebilirsiniz.

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50 SPF Güneş Koruması da Sunan Pure Beauty CC Krem, Yaz Aylarınız için Vazgeçilmez Olacak!

Birden fazla etkisi ile ön plana çıkan CC kremler cilt tonunu eşitleme konusunda oldukça iyi bir performans sergiliyor. "Bu kadar yoğun etkili CC krem cilde zarar verir mi?" konusunda endişeleniyorsanız CC kreminizi seçerken içerik takibini iyi yapmalısınız. Pure Beauty CC Krem, içeriğindeki camellia japonica çiçeği, deniz kestanesi, myrothamnus flabellifolia yaprak ekstresi ve B3 vitamini olarak bilinen niacinamide ile bu konuda güven veriyor. Cildinizde ton eşitsizliği varsa leke açıcı özelliği sebebiyle bu ürünü tercih edebilirsiniz.

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SVR Clairial CC Krem, Antioksidan İçeriği ile Cildinize Nefes Aldırır!

“CC krem hangi ciltler için daha uygun?” sorusuna cevap bulmakta zorlanıyorsanız her cilt tipi ile uyumlu olan SVR CC Krem sizin için doğru bir seçim olabilir. Hem kapatıcı hem de iyileştirici özelliği bulunan bu ürün, içeriğinde yer alan mineraller ile cildinizin nefes almasını sağlayarak teninizin gün boyu daha nemli ve aydınlık olmasına yardımcı olur. "CC krem sivilce yapar mı?" diye endişeleniyorsanız alkol ve paraben içermeyen bu ürünü gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

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