Cildinizi temizlerken sağlığını yerle bir ediyor olabilirsiniz! İşte cilt bakımında doğru sandığımız o yanlış

Birçok insan, duş sırasında ya da elini, yüzünü yıkarken sıcak su kullanmayı tercih ediyor. Bu aslında oldukça tehlikeli bir durum. Kişisel temizlik daha ılık sıcaklıkta suyla da yapılabilir. Cildinizin daha sağlıklı görünmesini, gerginliğini kaybetmemesini istiyorsanız sıcak suyla vedalaşmanız gerek. Aksi halde çeşitli sorunlarla baş etmek durumunda kalabilirsiniz. İşte, cildi çok sıcak suyla yıkamanın zararları...
Sıcak suyun cilde temas etmesi sonucunda cilt bariyerinde kuruluk ve kaşıntı meydana gelebilir. Bu belirtilerin şiddeti gittikçe artabilir.
Bu temel semptomlar aslında egzama hastalığının habercisi. Kuruyan, ardından pul pul dökülen kabarcıklar; zaman içerisinde çatlar ve acı verici bir yara halini alarak can yakıcı olmaya başlar.
Ilık su yerine sıcak mı sıcak bir suyu tercih etmek, cildin sebum dengesini yerle bir edebilir. Bunun sonucunda da sivilce oluşumu artar ve ciltte lekeler bırakır.
Yüzünüzü sıcak suyla yıkadığınızda siyah nokta oluşumunda artış görülür.
Sıcak suyun cildi dirilttiğine inanan pek çok insan var ama bu da doğru sandığımız yanlışlardan biri. Haddinden fazla sıcak olan su, yaşlılık belirtilerini geciktirmek yerine daha da ortaya çıkarıyor.
Sıcak su, cildin yenilenme süreci yavaşlatıyor. Cilt, sıkılaşma yetisini kaybedeceğinden erkenden kırışıklık ve sarkmalar oluşur. Bunun asıl nedeni ise cilt bariyerini yorarak zayıflatması. Cilt kendini yorgun hissettikçe gerginliğini gitgide kaybetmeye başlıyor.
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