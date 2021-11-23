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Cildinizi temizlerken sağlığını yerle bir ediyor olabilirsiniz! İşte cilt bakımında doğru sandığımız o yanlış

23.11.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hepimiz cildimize çok iyi bakıyor, bakımını ihmal etmiyoruz. Ancak sıcaklığı yüksek suyla duş almak, yüz yıkamak gibi bakım rutinleri; aslında cilt bariyerine zarar veriyor. Birçok uzman, sıcaklık seviyesi yüksek olan suyun belli bir zaman sonra kişinin cildini kurutarak egzamaya davetiye çıkardığını vurguluyor. Haddinden fazla sıcak suyun cilde verdiği diğer zararları araştırdık.

Cildinizi temizlerken sağlığını yerle bir ediyor olabilirsiniz! İşte cilt bakımında doğru sandığımız o yanlış

Birçok insan, duş sırasında ya da elini, yüzünü yıkarken sıcak su kullanmayı tercih ediyor. Bu aslında oldukça tehlikeli bir durum. Kişisel temizlik daha ılık sıcaklıkta suyla da yapılabilir. Cildinizin daha sağlıklı görünmesini, gerginliğini kaybetmemesini istiyorsanız sıcak suyla vedalaşmanız gerek. Aksi halde çeşitli sorunlarla baş etmek durumunda kalabilirsiniz. İşte, cildi çok sıcak suyla yıkamanın zararları...

SICAK SU EGZAMA OLUŞUMUNU TETİKLİYOR!

  • Sıcak suyun cilde temas etmesi sonucunda cilt bariyerinde kuruluk ve kaşıntı meydana gelebilir. Bu belirtilerin şiddeti gittikçe artabilir.

  • Bu temel semptomlar aslında egzama hastalığının habercisi. Kuruyan, ardından pul pul dökülen kabarcıklar; zaman içerisinde çatlar ve acı verici bir yara halini alarak can yakıcı olmaya başlar.

  • Cildinizi soğuğa yakın ılık suyla yıkayarak nem seviyesini koruyabilirsiniz.
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SICAK SU CİLDİN SEBUM DENGESİNİ BOZAR!

  • Ilık su yerine sıcak mı sıcak bir suyu tercih etmek, cildin sebum dengesini yerle bir edebilir. Bunun sonucunda da sivilce oluşumu artar ve ciltte lekeler bırakır.

  • Yüzünüzü sıcak suyla yıkadığınızda siyah nokta oluşumunda artış görülür.

  • Sıcak suyla uzun süreli duş almak, stres seviyesini bir anda arttırabilir. Sanılanın aksine sıcacık bir duş, sizi dinlendirmek yerine yorar.

CİLDİ SICAK SUYLA YIKAMAK YAŞLANMA BELİRTİLERİNİ HIZLANDIRIR

  • Sıcak suyun cildi dirilttiğine inanan pek çok insan var ama bu da doğru sandığımız yanlışlardan biri. Haddinden fazla sıcak olan su, yaşlılık belirtilerini geciktirmek yerine daha da ortaya çıkarıyor.

  • Sıcak su, cildin yenilenme süreci yavaşlatıyor. Cilt, sıkılaşma yetisini kaybedeceğinden erkenden kırışıklık ve sarkmalar oluşur. Bunun asıl nedeni ise cilt bariyerini yorarak zayıflatması. Cilt kendini yorgun hissettikçe gerginliğini gitgide kaybetmeye başlıyor.

  • Ciltte kan dolaşımını arttırmak ve daha canlı bir görünüm elde etmek istiyorsanız cildinizi önce ılık, sonra aniden soğuk suyla yıkayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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