Kapatıcılara elveda! Cilt tonunu eşitlemek için evde kolayca hazırlayabileceğiniz doğal maske tarifleri

Dudak kenarları ve üstlerinin, göz çevrelerinin daha koyu görünmesi cildinizde ton eşitsizliğinin var olduğunun bir göstergesi. Ciltteki renk eşitsizliğinin başlamasının önemli sebeplerinden biri güneş ışınları. Güneşin zararlı UVA ve UVB ışınlarından zarar gören ciltte melanin miktarı artış gösterir. Melanin, ciltteki lekelenme ve ton eşitsizliğinin baş nedeni olarak bilinir. Tabii güneş ışınlarının yanı sıra hamilelik, stres ve hormonlar da ciltte renk tonu eşitsizliğine neden olur. Peki, hâlihazırda olan renk eşitsizliği için ne yapabilirsiniz? İşte, renk tonu eşitleyici maske tarifleri...

MAYDANOZLU VE LİMONLU MASKE

Limon ve maydanozu birlikte kullanarak renk eşitsizliğini dengelemek mümkün. Maydanozlu ve limonlu maske ile ciltteki koyu lekeler düzenli uygulamalar sonucu açılır ve cildin pH düzeyi ayarlanır. Gelelim, maskenin yapılışına.

MALZEMELER

Yarım limon suyu

4 yemek kaşığı maydanoz yaprağı ve sapı

1 çay bardağı gül suyu

2 damla badem yağı

HAZIRLANIŞI

Bütün malzemeleri blenderdan geçirin ve bir kaba aktarın.

Sonrasında 5 dakika kadar buzdolabınızda bekletin.

Bir fırça yardımıyla ince bir tabaka halinde sürün. Sabit kalması için bir peçeteden yardım alabilirsiniz.

20 dakika kadar cildinizde beklettiğiniz maskeyi ılık su ile durulayın.

Bu maskeyi haftada 2 kez yapabilirsiniz.

PATATES MASKESİ

Patates; mucizevi yapısında barındırdığı vitaminler, mineraller, fitokimyasal maddeler sayesinde tam bir cilt tonu eşitleyici. Üstelik cilt tonunu düzenlerken aynı zamanda cildi ölü hücrelerden de arındırıyor.

MALZEMELER

1 adet patates

HAZIRLANIŞ

Patatesi soyun ve kalım dilimler haline doğrayın.

Elinizde bir süre ovalayarak sulanmasını sağlayın.

Ardından cildinize yerleştirin. Lekelerin fazla olduğu yerlere uygulamaya dikkat edin.

10-15 dakika bekletin.

Ardından bol su ile cildinizi yıkayın. Bu maskeyi günde 3 kez bile yapabilirsiniz.

BALLI MUZ MASKESİ

Muz; içeriğindeki A, B ve E vitaminleri ile cildi kırışıklıklardan korur. Cilt lekeleri ile savaşır. Bal ise cildi besleyip nemlendirerek yenilenme sürecini hızlandırır.

MALZEMELER

1 adet muz

1 tatlı kaşığı bal

HAZIRLANIŞ

Muzu püre haline getirin ve balı ekleyerek karıştırın.

Cildinize uygulayarak 15-20 dakika bekletin.

Bol su ile durulayın.

Bu maskeyi haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.



